빅뱅 태양, 9년 만의 정규 앨범 ‘퀸테센스’로 컴백
올해 데뷔 20주년을 맞은 그룹 빅뱅의 태양이 9년 만에 정규 앨범을 냈다.
태양은 18일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 정규 4집 ‘퀸테센스(QUINTESSENCE)’ 발매 기념 음감회를 열었다. 2017년 ‘화이트 나이트(WHITE NIGHT)’ 이후 9년 만에 선보이는 솔로 앨범이자, 더블랙레이블 합류 이후 처음 내놓는 정규 앨범이다.
태양은 “올해 들어 코첼라 무대 준비와 앨범 작업을 동시에 하느라 하루도 쉬지 못했다”며 “오늘이 생일인데 팬들에게 좋은 선물을 드릴 수 있어 기쁘고, 1년 동안 준비한 앨범이 세상에 나온다고 생각하니 홀가분하다”고 컴백 소감을 밝혔다.
‘퀸테센스’는 ‘본질’ ‘정수’를 뜻한다. 태양은 “오랫동안 마음속에 남아 있던 단어”라며 “진정한 본질과 정수가 무엇인지, 그것을 찾아가는 과정을 담은 앨범”이라고 설명했다. 이어 “20년 동안 많은 활동을 해 왔기에 새로운 것에 도전하는 일이 쉽지는 않았지만, 가장 나다우면서도 새로운 것이 무엇인지 고민했던 내용을 앨범에 담았다”고 덧붙였다.
신보에는 타이틀곡 ‘리브 패스트 다이 슬로(LIVE FAST DIE SLOW)’를 포함해 총 10곡이 수록됐다. 협업 라인업도 화려하다. 글로벌 팝스타 더 키드 라로이부터 올데이 프로젝트의 타잔과 우찬, 에픽하이 타블로, 폴 블랑코까지 다양한 아티스트들이 힘을 보탰다.
태양은 이날부터 31일까지 앨범의 메시지를 담은 전시회를 서울 용산구에서 개최한다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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