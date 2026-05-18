재직자가 극찬한 ‘일하고 싶은 기업’ 어디?
SK하이닉스가 직장인들이 직접 평가한 '일하기 좋은 대기업' 순위에서 1위를 차지했다. 급여와 복지는 물론 사내문화, 승진 기회, 최고경영자(CEO) 지지율 등 다방면에서 고르게 높은 점수를 기록한 결과다.
커리어 플랫폼 잡플래닛은 최근 1년간 축적된 전현직 재직자 리뷰 데이터를 분석해 국내 대기업을 대상으로 한 평가 결과를 18일 공개했다. 이번 평가는 워라밸, 승진 기회, 급여 및 복지, 사내문화, CEO 지지율 등 총 5개 항목을 합산해 순위를 매기는 방식으로 진행됐다.
종합 1위에 오른 SK하이닉스는 총점 20.92점을 획득했다. 특히 급여 및 복지(4.7점), 사내문화(4.18점), CEO 지지율(4.05점), 승진 기회(4.02점) 등 4개 부문에서 선두를 달렸다. 이는 사상 최대 실적 달성과 함께 성과급 구조 개편에 대한 노사 간 원만한 합의가 이뤄지면서, 보상과 소통 체계 전반에 걸쳐 재직자들의 만족도가 상승한 것으로 풀이된다.
2위는 총점 20.3점을 받은 GS칼텍스가 이름을 올렸다. GS칼텍스는 워라밸 부문에서 4.73점이라는 가장 높은 평가를 받았으며, 자유로운 휴가 사용과 우수한 생활 안정형 복지 제도가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.
3위를 차지한 현대자동차는 총점 19.5점으로 워라밸과 급여·복지 등 주요 항목에서 고른 점수를 얻으며 안정적인 근무 환경을 증명했다.
반면 최근 성과급 관련 노사 갈등을 겪고 있는 삼성전자는 6위에 머물렀다. 이외에도 4위 포스코홀딩스, 5위 농협은행이 상위권에 자리했으며, KT, 롯데케미칼, LG전자, 한화가 나란히 7위부터 10위를 기록했다.
평가를 주관한 잡플래닛은 검증된 실제 재직자 평가를 바탕으로 구직자와 기업 간 채용 정보의 비대칭을 해소하고 있다. 수집된 평점 데이터는 구직자들의 커리어 선택과 기업의 채용 브랜딩을 돕는 주요 지표로 활용되고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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