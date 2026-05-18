신수정 광주 북구청장 후보, 與 지선 후보들과 정책간담회
박찬대·남인순 후보 등 참석
“여성 정치인들 더 성장하길”
신수정 더불어민주당 광주 북구청장 후보는 18일 자신의 선거사무소에서 5·18민주화운동 기념행사에 참석한 더불어민주당 중앙 정치인들과 릴레이 정책 간담회를 개최했다고 이날 밝혔다.
이번 정책간담회에는 더불어민주당 소속 박찬대 인천시장 후보, 남인순 국회부의장 후보를 비롯해 전현희, 이수진, 진선미, 이재정, 권향협, 김남희, 박지혜, 전진숙 국회의원과 지방선거 북구 여성 후보 등 50여명이 참석했다.
이날 남인순 국회부의장 후보는 “여성 국회부의장 후보로서 첫 유세지역으로 신수정 더불어민주당 북구청장 후보와 간담회를 갖게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “광주광역시의회 최초의 여성 의장을 역임한 신수정 북구청장 후보를 비롯해 광주·전남 여성 정치인들이 더욱 성장하길 바란다. 또, 신 후보가 광주에서 최다 득표로 당선될 것을 확신한다”고 말했다.
신 후보는 “더불어민주당 박찬대 인천시장 후보님, 남인순 국회부의장 후보님을 비롯한 여성국 회의원님들의 방문에 가슴이 벅차오른다”면서 “여성 후보로서는 처음 가는 길인 만큼 큰 책임감과 무게감을 느끼고 있다. 제가 이 길을 잘 걸어가야 제2, 제3의 여성 자치단체장이 나올 수 있는 기반도 함께 만들어질 것”이라고 강조했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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