포항시, ‘글로벌 K-푸드테크’ 사업 선정
경북 포항시는 농림축산식품부 주관 ‘2026 글로벌 K-푸드테크 기업육성 사업’ 공모에 최종 선정됐다고 18일 밝혔다. 이번 선정으로 국비와 지방비 매칭 방식으로 총 10억 3200만원의 사업비를 확보했다.
이번 사업은 푸드테크 및 외식산업 기업지원과 글로벌 수출모델 개발을 위한 해외 규제 대응 체계 구축이 핵심이다. 특히 푸드테크연구지원센터 내 공동 활용 시험·분석 장비 구축을 통해 기업들의 기술 경쟁력을 끌어올리는 데 초점이 맞춰졌다.
시는 이번 사업으로 실제 주방 환경을 구현할 수 있는 ‘복합환경 기계적 특성 분석기’를 도입할 계획이다.
센터 구축 전담기관인 포항소재산업진흥원(POMIA)을 통해 식품기기·식품로봇 소재의 내구성과 안전성을 분석하고, 제품개발 단계의 성능 검증과 신뢰성 평가를 지원해 글로벌 인증 대응 기반을 강화할 예정이다.
시와 경북도는 푸드테크 산업 육성을 위해 미국위생협회(이하 NSF)와 협력 체계를 구축하고 식품로봇 및 식품기기 분야 국제인증 인프라 구축에 주력해 왔다.
지난해 7월 푸드테크연구지원센터 착공식과 연계해 NSF와 ‘글로벌 푸드테크 인증 협력 업무협약’을 체결했다. 이어 같은 해 11월, POMIA가 미국과 유럽 외 지역 최초로 NSF 국제시험인증기관으로 지정받아 아시아 최초로 개소했다.
시는 이번 공모 선정을 계기로 기존 시험·분석 인프라와 연계한 NSF 글로벌 시험·평가 기능을 확대하고 기업의 제품 고도화와 해외시장 진출 지원에 본격적으로 나설 계획이다.
아울러 하반기 푸드테크연구지원센터 준공을 기점으로 연구개발부터 인증, 사업화까지 전주기를 아우르는 푸드테크 혁신 클러스터를 조성할 방침이다.
장상길 포항시장 권한대행은 “포항이 아시아 푸드테크 인증 허브로 도약할 수 있도록 산업 생태계 조성에 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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