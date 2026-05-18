‘V리그 전설’ 황연주, 현역 은퇴 선언
한국 여자배구의 ‘살아있는 전설’ 황연주가 정든 코트를 떠난다.
한국도로공사 구단은 18일 “황연주와 동행을 희망했지만 선수로부터 ‘어느 정도 위치에 있을 때 아름답게 은퇴하고 싶다’는 뜻을 전달받았다”며 “선수는 고심 끝에 정든 코트를 떠나 현역 은퇴를 공식적으로 결정했다”고 밝혔다.
2005년 V리그 출범 원년 멤버로 프로 무대에 데뷔한 황연주는 한국 배구를 대표하는 전설적인 선수다. 데뷔 첫 시즌 신인왕을 거머쥔 그는 22년 동안 코트를 누비며 수많은 기록을 남겨 ‘기록의 여왕’이라는 별명을 가지게 됐다. 남녀부 통틀어 최초로 서브 득점 300개와 통산 5000점을 돌파했고, 6차례 우승 반지를 끼었다.
V리그 최초의 트리플크라운(한 경기에서 서브 득점·후위 공격·블로킹 각 3개 이상) 주인공 역시 황연주였다. 현대건설 소속이던 2010-2011시즌에는 팀의 통합 우승을 이끌며 정규리그와 챔피언결정전 최우수선수(MVP)를 동시에 석권했다. 통산 510경기에 출전해 득점 5868개(3위), 후위 득점 1269개(2위), 서브득점 461개(1위) 등 V리그 역사에 굵직한 족적을 남겼다.
황연주는 “아낌없는 응원과 과분한 사랑을 보내주신 팬 여러분과 구단, 함께 땀 흘린 동료들에게 진심으로 감사드린다”며 “방송이나 지도자 등 다양한 기회를 통해 배구 팬 여러분과 다시 만날 수 있도록 고민해 보겠다. 제2의 인생도 많이 응원해 주시길 바란다”고 소감을 전했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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