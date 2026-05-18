김포우리병원 임상의학연구소, 임상시험 전용병상 확대
1상·생동시험 역량 강화…110병상 확보
경기 김포우리병원은 임상의학연구소의 임상시험 전용 병상 확장을 완료하며 1상 및 생물학적동등성시험 수행 역량을 대폭 강화했다고 18일 밝혔다.
김포우리병원 임상의학연구소는 기존 2개 층 30병상, 3개 층 50병상 규모에서 2개 층 병동을 60병상으로 확장해 총 110병상의 임상시험 전용 병상을 구축했다.
이를 통해 다수의 임상 과제를 동시에 수행할 수 있는 인프라를 확보하며 국내 상위권 수준의 임상시험 수행 환경을 갖추게 됐다.
이번 확장으로 제약·바이오 기업의 초기 임상시험 수요에 보다 신속하게 대응할 수 있는 기반도 강화됐다. 병원 측은 병상 규모 확대가 시험 일정 수립과 다수 과제 병행 수행 능력을 좌우하는 핵심 요소라고 설명했다.
김포우리병원 임상의학연구소는 그동안 신속한 임상시험심사위원회(IRB) 승인 체계와 안정적인 대상자 모집·관리 시스템을 바탕으로 1상 및 생동시험 분야 경쟁력을 확보해 왔다.
또한 대상자 중심의 운영 환경과 쾌적한 병동 시설, 체계적인 지원 시스템을 통해 임상시험 참여자의 만족도와 안정성을 높여왔다.
고도현 병원장은 “단순한 규모 확장을 넘어 속도와 품질을 모두 갖춘 임상시험 전문기관으로 도약하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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