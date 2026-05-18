경북 김천 낮 최고기온 36도…“봄은 사라지고 바로 여름”

시민들 반소매 차림에 그늘로만 이동…자동차 에어컨 가동하지 않고 운행 불가능



대구와 경북에 30도가 넘는 더위가 사흘째 이어지면서 여름철과 흡사한 광경이 펼쳐졌다.



18일 대구기상청에 따르면 이날 오후 3시 기준 대구·경북지역별 낮 최고기온은 김천 36도, 경주·포항(기계) 35.9도, 경산(하양) 35.7도, 구미 34.9도, 안동 33도, 대구 34.7도 등이다.



경주는 2010년 8월 기상청 관측 시작 이래 5월 중순 기준으로 가장 기온이 높았다. 5월 전체로 봐도 역대 두 번째로 기온이 높았다. 경주지역 5월 최고기온 기록은 2017년 5월 29일 기록된 36.2도다.



이날 기온이 크게 오르면서 공공기관과 금융기관이 모여있는 대구 수성구 범어네거리 일대를 지나는 시민들의 옷차림은 여름철과 다름없었다. 반소매 차림에 얼음 음료를 들거나 그늘이 진 길로만 이동하는 시민들의 모습이 곳곳에서 목격됐다.



낮 최고기온이 36도까지 올라간 김천혁신도시 주민 박서현 씨는 “대구에 봄이 없다는 이야기는 들었는데 올해는 김천에도 봄이 실종되고 바로 여름으로 진입한 느낌”이라고 말했다.



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대구와 경북 대부분 지역에서는 사흘째 낮 최고기온이 30도를 넘기고 있다.



지난 16일 낮 최고기온은 김천 34.8도, 구미 33.9도, 경주 33.8도, 경산(하양) 33.7도, 영천(신녕) 33.4도, 대구 33.2도 등이었다. 전날 낮 최고기온도 경산(하양) 35도, 경주 34.8도, 김천 34.7도, 포항(기계) 34.6도, 고령 34.5도, 대구 34.1도 등으로 더웠다.



질병관리청은 이날 대구·경북지역에 온열질환 발생 위험 2단계를 발령했다. 이는 온열질환자가 1~5명 발생할 가능성이 있다는 의미다. 다만 오는 20일 늦은 오후부터 비가 내리면서 낮 최고기온은 21~26도 수준으로 떨어질 전망이다.



기상청은 이번 더위가 일시적 현상에 그치지 않을 가능성이 크다고 분석했다. 대구기상청이 발표한 ‘3개월 기후전망(5~7월)’에 따르면 올여름 대구·경북 평균기온은 평년보다 높을 확률이 큰 것으로 나타났다. 6월 평균기온이 평년(21.1~21.7도)보다 높을 확률은 50%, 7월 평균기온이 평년(23.8~25.2도)보다 높을 확률은 60%로 분석됐다.



기상청은 북인도양 해수면 온도가 평년보다 높게 유지되면서 한반도 상층의 고기압성 순환이 강화된 점을 주요 원인으로 분석했다. 대기가 안정되면서 지표면 열이 빠져나가지 못하고 축적되는 구조가 형성될 가능성이 크다는 것이다.



여기에 동쪽에서 발달한 고기압 영향으로 고온다습한 남서풍까지 지속적으로 유입될 전망이다. 습도가 높아질 경우 실제 체감온도는 기상청 발표 기온보다 훨씬 높아질 수 있다. 이러한 전망에 기상 관측 이래 가장 뜨거웠던 지난해 여름과 비슷한 수준의 폭염 가능성도 제기된다. 지난해 대구·경북 여름철 평균기온은 25.9도로 평년보다 2.3도 높아 역대 최고치를 기록한 바 있다.



대구기상청 관계자는 “고기압의 영향으로 대체로 맑은 날씨 속에 낮 동안 강한 햇볕이 더해지면서 기온이 올라갔다”며 “이번 더위는 19일에도 이어질 전망이며 20일에는 비가 내리면서 기온이 내려갈 것으로 예상된다”고 밝혔다.



대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대구와 경북에 30도가 넘는 더위가 사흘째 이어지면서 여름철과 흡사한 광경이 펼쳐졌다.18일 대구기상청에 따르면 이날 오후 3시 기준 대구·경북지역별 낮 최고기온은 김천 36도, 경주·포항(기계) 35.9도, 경산(하양) 35.7도, 구미 34.9도, 안동 33도, 대구 34.7도 등이다.경주는 2010년 8월 기상청 관측 시작 이래 5월 중순 기준으로 가장 기온이 높았다. 5월 전체로 봐도 역대 두 번째로 기온이 높았다. 경주지역 5월 최고기온 기록은 2017년 5월 29일 기록된 36.2도다.이날 기온이 크게 오르면서 공공기관과 금융기관이 모여있는 대구 수성구 범어네거리 일대를 지나는 시민들의 옷차림은 여름철과 다름없었다. 반소매 차림에 얼음 음료를 들거나 그늘이 진 길로만 이동하는 시민들의 모습이 곳곳에서 목격됐다.낮 최고기온이 36도까지 올라간 김천혁신도시 주민 박서현 씨는 “대구에 봄이 없다는 이야기는 들었는데 올해는 김천에도 봄이 실종되고 바로 여름으로 진입한 느낌”이라고 말했다.대구 수성구 주민 김동환 씨는 “어제부터 자동차 어에컨을 가동하지 않고는 운행을 할 수 없을 정도”라며 “이번 여름을 어떻게 보낼지 벌써 걱정”이라고 했다대구와 경북 대부분 지역에서는 사흘째 낮 최고기온이 30도를 넘기고 있다.지난 16일 낮 최고기온은 김천 34.8도, 구미 33.9도, 경주 33.8도, 경산(하양) 33.7도, 영천(신녕) 33.4도, 대구 33.2도 등이었다. 전날 낮 최고기온도 경산(하양) 35도, 경주 34.8도, 김천 34.7도, 포항(기계) 34.6도, 고령 34.5도, 대구 34.1도 등으로 더웠다.질병관리청은 이날 대구·경북지역에 온열질환 발생 위험 2단계를 발령했다. 이는 온열질환자가 1~5명 발생할 가능성이 있다는 의미다. 다만 오는 20일 늦은 오후부터 비가 내리면서 낮 최고기온은 21~26도 수준으로 떨어질 전망이다.기상청은 이번 더위가 일시적 현상에 그치지 않을 가능성이 크다고 분석했다. 대구기상청이 발표한 ‘3개월 기후전망(5~7월)’에 따르면 올여름 대구·경북 평균기온은 평년보다 높을 확률이 큰 것으로 나타났다. 6월 평균기온이 평년(21.1~21.7도)보다 높을 확률은 50%, 7월 평균기온이 평년(23.8~25.2도)보다 높을 확률은 60%로 분석됐다.기상청은 북인도양 해수면 온도가 평년보다 높게 유지되면서 한반도 상층의 고기압성 순환이 강화된 점을 주요 원인으로 분석했다. 대기가 안정되면서 지표면 열이 빠져나가지 못하고 축적되는 구조가 형성될 가능성이 크다는 것이다.여기에 동쪽에서 발달한 고기압 영향으로 고온다습한 남서풍까지 지속적으로 유입될 전망이다. 습도가 높아질 경우 실제 체감온도는 기상청 발표 기온보다 훨씬 높아질 수 있다. 이러한 전망에 기상 관측 이래 가장 뜨거웠던 지난해 여름과 비슷한 수준의 폭염 가능성도 제기된다. 지난해 대구·경북 여름철 평균기온은 25.9도로 평년보다 2.3도 높아 역대 최고치를 기록한 바 있다.대구기상청 관계자는 “고기압의 영향으로 대체로 맑은 날씨 속에 낮 동안 강한 햇볕이 더해지면서 기온이 올라갔다”며 “이번 더위는 19일에도 이어질 전망이며 20일에는 비가 내리면서 기온이 내려갈 것으로 예상된다”고 밝혔다.대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지