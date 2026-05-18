“첨단경제 도시로 도약”…김동근, 경제·일자리 4대 전략 발표
김동근 국민의힘 의정부시장 후보가 반환공여지 개발과 첨단기업 유치 등을 핵심으로 한 경제·일자리 4대 전략을 발표하며 “베드타운을 넘어 첨단경제 중심도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.
김 후보는 18일 의정부시청에서 기자회견을 열고 민선 9기 경제·일자리 정책 비전으로 ‘좋은 일자리가 시민의 자산이 되는 더 큰 의정부’를 제시했다.
그는 “의정부는 오랫동안 산업 기반이 부족한 도시 구조에 머물러 있었다”며 “좋은 일자리 부족이 청년 유출과 세수 기반 약화, 도시 성장 정체로 이어졌다”고 진단했다.
이어 “현재 의정부 미래산업 비중은 5.9%에 불과하고 1인당 GRDP도 1853만원 수준”이라며 “아파트 개발과 물류센터 중심 구조에서 벗어나 첨단 앵커기업 유치와 혁신 경제거점 구축으로 도시 발전 패러다임을 바꾸겠다”고 강조했다.
김 후보는 이를 위한 핵심 전략으로 ▲반환공여지 첨단산단화 ▲의정부역세권 복합개발 ▲골목상권 르네상스 ▲기업 성장 시스템 구축 등 4대 전략을 제시했다.
우선 미군 반환공여지를 미래산업 거점으로 전환하겠다는 구상이다. 캠프 잭슨에는 바이오·메디컬 거점을 조성하고, 캠프 카일은 대학병원과 연계한 디지털 정밀의료 클러스터로 육성할 계획이다.
캠프 레드 클라우드는 AI 디자인·미디어 콘텐츠 클러스터로, 캠프 스탠리는 글로벌 AI·IT 기업과 청년 스타트업 중심의 플랫폼 캠퍼스로 조성하겠다고 밝혔다. 용현산업단지도 데이터·AI 기반 첨단 자족권역으로 고도화할 방침이다.
의정부역세권 복합개발 계획도 공개했다. 김 후보는 의정부역 일대를 경기북부 대표 복합비즈니스 허브로 육성하겠다며 중형 컨벤션과 비즈니스 거점, e스포츠 클러스터, 실내정원, 광역환승센터 등을 조성하겠다고 설명했다. GTX-C 등 6개 철도망과 연계해 기업과 사람이 모이는 경제 중심지로 만들겠다는 구상이다.
원도심과 회룡·민락·동오마을 등 권역별 테마 상권을 육성하고, 지역축제와 로컬 소비 플랫폼을 연계해 체류형 소비를 확대하는 골목상권 활성화 방안도 내놨다. 또 지역화폐와 축제 쿠폰 확대, 공공기관 연계, 디지털 마케팅 지원 등을 통해 상권 경쟁력을 높이겠다고 설명했다.
김 후보는 경제자유구역 지정을 추진해 글로벌 기업 유치 기반을 마련하고, 100억원 규모의 미래산업 육성펀드를 조성해 스타트업과 스케일업 기업을 지원하겠다고 밝혔다. 아울러 인허가와 부지 확보 등을 지원하는 원스톱 행정 패스트트랙도 운영할 계획이다.
김 후보는 “좋은 일자리는 단순한 취업 문제가 아니라 골목상권과 시민 자산, 도시 재정까지 함께 키우는 핵심 전략”이라며 “2035년까지 GRDP 26조원, 1인당 GRDP 5000만원 시대를 열어 시민 삶의 질과 도시 경쟁력을 함께 높이겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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