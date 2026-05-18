과태료에 변호사비까지 떠넘긴 택배업계…공정위 “쿠팡 과징금 7.6억원”

5개 택배사에 과징금 총 30억7800만원

부당 특약 설정·계약서 미발급 행위도

“영업점 부담→택배기사에 전가 가능성”

서울 시내 한 쿠팡 물류센터에서 직원이 물품을 옮기고 있다. 이한형 기자

계약서 수정이 미비해 가장 큰 과징금을 물게 됐다.

계약서조차 제때 발급하지 않은 사례도 총 2055건 적발됐다.

롯데는 최장 761일이 지난 뒤에야 계약서를 발급하기도 했다.

이번 조사는 잇따른

공정위는 이번 조치에 대해 “택배 종사자들이 겪어온 불합리한 관행의 개선과 업무 부담의 해소에 기여할 것”이라고 강조했다.