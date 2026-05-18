전북현대 경기장 찾은 선관위…“투표 참여하세요” 이색 캠페인
전주월드컵경기장서 지방선거 홍보 행사
전북현대 선수단 ‘투표참여 챌린지’ 영상도 눈길
전북특별자치도선거관리위원회가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 축구장을 찾은 시민들과 함께하는 투표 참여 홍보 캠페인을 펼쳤다.
전북선관위는 지난 17일 전주월드컵경기장에서 전북현대모터스와 협업해 ‘FAIR한 선거 만들기’ 캠페인을 진행했다고 18일 밝혔다.
이번 행사는 오는 6월 3일 실시되는 지방선거를 앞두고 유권자들과 현장에서 직접 소통하며 투표 참여와 정책 선거의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.
이날 경기 전에는 투표 참여 홍보대사인 김차동 씨가 시축자로 나서 공명선거 메시지를 전달했다.
경기장 전광판에는 전북현대 소속 선수들이 참여한 ‘투표참여 챌린지’ 영상이 송출됐다. LED 보드와 배너 등을 통해 지방선거 일정과 정책 선거 의미를 알리는 홍보도 진행됐다.
전북선관위 관계자는 “이번 캠페인이 유권자들의 선거 관심과 투표 참여를 높이는 계기가 되길 바란다”며 “남은 기간 다양한 현장 홍보를 통해 공명선거 문화 확산에 힘쓰겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사