전북현대 경기장 찾은 선관위…“투표 참여하세요” 이색 캠페인

전주월드컵경기장서 지방선거 홍보 행사

전북현대 선수단 ‘투표참여 챌린지’ 영상도 눈길

17일 전북특별자치도선거관리위원회가 전주월드컵경기장에서 전북 현대 모터스와 협업해 ‘FAIR한 선거 만들기’ 캠페인을 진행했다. 전북선관위 제공

전북특별자치도선거관리위원회가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 축구장을 찾은 시민들과 함께하는 투표 참여 홍보 캠페인을 펼쳤다.