경기북부경찰청, 학생 안전 위한 특별 치안활동 추진
통학 시간대 집중 순찰 등
10주간 맞춤형 범죄 예방 활동
경기북부경찰청이 학생 대상 범죄 불안 해소를 위해 학교 주변과 통학로를 중심으로 10주간 특별 치안활동에 나선다.
경기북부경찰청은 최근 학생 대상 범죄에 대한 사회적 불안감이 높아짐에 따라 5월 13일부터 오는 7월 22일까지 ‘학생 안전을 위한 가시적 경찰활동’을 추진한다고 18일 밝혔다.
이번 활동은 학생들이 일상 속에서 경찰의 존재를 직접 체감하고 안심할 수 있는 환경 조성을 목표로 마련됐다.
경찰은 가용 경력을 최대한 동원해 통학 시간대와 야간·심야 시간대 학교 주변, 통학로, 학원가 등 학생 밀집 지역에 경찰력을 집중 배치할 계획이다. 특히 학생들의 귀가 시간대 순찰을 강화해 범죄 예방 효과를 높인다는 방침이다.
또 학교전담경찰관(SPO)과 범죄예방진단팀(CPO)이 합동으로 통학로 주변 범죄예방진단을 실시해 취약지점을 점검하고, 범죄예방시설 개선도 집중 추진할 예정이다.
이와 함께 자율방범대 등 치안 협력단체와의 합동순찰을 확대하며 지역사회 협력 체계도 강화한다.
김동권 경기북부경찰청장은 18일 의정부시 송양중학교를 방문해 하굣길 학생들에게 ‘학교안전 경찰활동’ 안내문을 배부하고 학생들의 의견을 청취했다.
이어 주변 통학로의 방범시설과 위해 요소를 직접 점검하고 현장 순찰활동에 참여하며 근무 중인 경찰관들을 격려했다.
김 청장은 “학생들이 불안을 느끼는 곳이 있다면 그곳이 곧 경찰이 있어야 할 자리”라며 “학생들이 하굣길과 귀갓길에서 두려움 없이 생활할 수 있도록 경찰이 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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