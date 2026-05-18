고양시장 후보들, 식사동 현안 놓고 정책 토론회 개최
경기 고양시장 선거에 출마한 각 당 후보들이 식사동 주요 현안을 놓고 주민들과 정책 토론에 나선다.
고양시 식사동 9개 공동주택 단지 입주자대표회의로 구성된 위시티입주자대표회의연합회는 오는 25일 오후 3시부터 일산블루밍3단지 커뮤니티센터 강당에서 ‘고양시장 후보 초청 식사동 정책 토론회’를 개최한다고 18일 밝혔다.
이번 토론회는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 식사동 주민들의 숙원사업과 지역 현안에 대한 각 후보의 입장과 공약을 직접 듣기 위해 마련됐다.
토론회에서는 식사체육공원 조속 준공, 고양은평선 식사 연장, 식사동 데이터센터 건축 불허, 식사~대곡 간 정규 마을버스 신설 등 지역 핵심 현안 4가지를 중심으로 후보들의 정책 방향과 해결 방안이 논의될 예정이다.
이날 행사에는 민경선 더불어민주당 후보, 이동환 국민의힘 후보, 신현철 개혁신당 후보, 송영주 진보당 후보 등 4명이 참석할 예정이며, 식사동 주민 100여명도 함께해 질의응답과 의견 제시 등에 참여한다.
위시티입주자대표회의연합회는 이번 토론회가 장기간 해결되지 못했던 지역 현안 해결의 계기가 되기를 기대하고 있다.
김용호 연합회장은 “식사동 주요 공약 발표와 토론을 통해 15년 이상 정체·보류되며 주민들의 주거 안정과 이동권, 건강권 등에 불편을 초래했던 숙원사업들이 해소되는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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