與, GTX 철근 누락 총공세… 野 “노골적 정치공작”
더불어민주당이 GTX-A 삼성역 철근 누락 사태를 고리로 오세훈 서울시장 후보와 국민의힘을 향한 공세 수위를 끌어 올리고 있다. 중앙선거대책위원회 차원에서는 물론, 소관 상임위원회와 지도부까지 나서 오 후보 책임론을 부각했다. 국민의힘은 “시민 불안을 선거 도구로 삼는 행위”라고 반발했다.
한병도 민주당 원내대표 겸 공동상임선대위원장은 18일 광주에서 열린 현장 중앙선대위 회의에서 삼성역 철근 누락 은폐 의혹을 거론하며 “서울시와 오 후보의 안전 불감증을 여실히 드러내는 사례”라고 평가했다. 그는 “이처럼 무능하고 무책임한 사람에게 어떻게 1000만 서울 시민의 안전을 맡길 수 있겠나”라며 “오 후보는 부실시공 사태를 언제 처음 보고받았는지, 어떤 조치를 취했는지, 국토부에는 왜 다섯 달이 지난 다음에야 보고했는지 명명백백히 밝히라”고 촉구했다.
공세는 서울시를 피감기관으로 둔 국회 행정안전위원회에서도 전개됐다. 이해식 민주당 의원은 “철근 누락 사실을 은폐한 주체가 누구냐, 오 시장이라고 하는 것이 이 사건의 본질”이라고 규정했다. 채현일 의원도 “설계와 감리를 담당하는 서울시가 책임자”라며 “식당 주인이 책임은 안 지고 주방장이나 서빙한 종업원을 탓하는 것”이라고 비판했다.
민주당 행안위원들은 오후 회의에 앞서 기자회견에도 나섰다. 이들은 “국민의힘은 서울시가 이미 공문으로 (관계기관에) 보고했다고 주장한다. 그러나 그 근거로 제시된 것은 400~500페이지에 달하는 월간 건설사업 관리 보고서 첨부자료 속 업무일지 일부에 한두 장 정도 포함됐던 내용”이라며 “오 시장은 첨부파일 뒤에 숨지 말라”고 날을 세웠다.
민주당 중앙선대위 공보단은 이날만 세 건의 관련 브리핑을 냈다. 전날 이주희 원내대변인 명의 서면브리핑에서는 “수많은 시·도민의 발이 될 핵심 거점 역사가 언제 터질지 모르는 ‘지하의 시한폭탄’으로 전락했다”며 “오 후보의 무책임한 행정은 윤석열의 불통 무능과 판박이”라고도 했다.
국민의힘은 ‘정치 공작’이라며 반발했다. 김효은 중앙선대위 대변인은 이날 논평에서 “민주당이 ‘6개월 은폐’라 부르는 기간은 서울시가 19차례 합동 현장점검과 외부 전문가 자문회의를 거쳐 최적의 보강 방안을 도출한 기술 행정의 시간이었다”며 “이것을 은폐라 부른다면 대한민국의 모든 기술 행정 절차는 은폐가 된다”고 반박했다.
국민의힘은 국토교통부의 긴급 안점점검 결과 구조물에 이상이 없는 것으로 드러났는데도 민주당이 지나친 표현으로 시민 불안을 가중하고 있다고 비판했다. 1차 책임이 시공사에 있는 시공 오류를 시장 개인의 책임으로 몰아가는 것은 비약이라고도 덧붙였다. 김 대변인은 “민주당의 논리라면 대한민국 어느 지역에서 발생하는 모든 하자도 해당 지방자치단체장 개인 책임이 된다”고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사