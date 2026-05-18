‘김치냉장고 시신 유기’ 40대 항소심도 징역 30년
여자친구 살해 뒤 11개월간 시신 은닉
재판부 “공탁만으로 형 줄일 사정 안 돼”
여자친구를 살해한 뒤 시신을 1년 가까이 김치냉장고에 유기한 40대 남성이 항소심에서도 중형을 선고받았다.
광주고법 전주재판부 제1형사부(재판장 정문경)는 18일 살인 및 시체유기 등 혐의로 기소된 A씨(41)의 항소심에서 검사와 피고인의 항소를 모두 기각하고 징역 30년을 선고한 원심을 유지했다.
A씨는 2024년 10월 20일 전북 군산시 조촌동 한 빌라에서 4년간 교제한 여자친구 B씨를 목 졸라 살해한 뒤 시신을 김치냉장고에 유기한 혐의로 기소됐다.
그는 범행 이후에도 피해자의 휴대전화로 가족들과 연락을 주고받으며 B씨가 살아 있는 것처럼 꾸민 것으로 조사됐다. A씨는 또 피해자 명의로 약 8800만원을 대출받아 생활비와 주식 투자 등에 사용했다.
경찰 조사에서 A씨는 “주식 투자 문제로 말다툼하다 홧김에 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 재판 과정에서 줄곧 피해자 측과 합의를 시도하며 선처를 호소했지만 유족 측은 엄벌을 요구해왔다.
재판부는 “피고인은 항소심 과정에서 피해자 유족을 상대로 1500만원을 형사공탁했지만 유족 측은 수령 의사가 없다는 취지의 회수동의서를 제출했다”며 “공탁만으로 형을 유리하게 변경할 사정이 생겼다고 보기 어렵다”고 판시했다.
이어 “피고인은 피해자를 살해한 이후에도 시신을 11개월간 김치냉장고에 유기하고 피해자가 살아 있는 것처럼 꾸미는 등 죄질이 매우 좋지 않다”며 “범행 내용과 수법, 피해 정도 등을 종합적으로 고려할 때 원심의 형이 지나치게 무겁거나 가볍다고 보기 어렵다”고 짚었다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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