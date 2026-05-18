‘대군부인’ 역사왜곡 논란에…최태성 “매번 터지면서 그 자리”
MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’이 역사 왜곡 논란에 휘말린 가운데 한국사 강사 최태성이 “역사학계를 존중해주길 바란다”며 드라마업계를 비판했다.
최태성은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “(한국) 드라마? 영화? 우리만 보는 거 아니다. 전세계인들이 보고 있다”며 “우리의 이미지가 빠르게 전파·각인되고 있다”며 이같이 말했다.
그는 “역사 용어, 복장, 대사. 역사 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 그 자리”라며 “배우들의 출연료는 몇억원을 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 몇십만원으로 대신하려 하시는지. 프로그램 제작을 위해서 고증에 드는 시간은 왜 그리도 무시하시는지”라고 꼬집었다.
그러면서 “우리는 붕어인가”라며 “역사 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 그 자리”라고 비판했다.
이어 “역사물 고증 연구소를 하나 만들어주길 바란다”며 “이제 이런 고민을 그만해야 할 때가 된 것 같아 제안을 한번 해본다”고 말했다.
‘21세기 대군부인’은 지난 15일 방송한 11화에서 역사를 왜곡했다는 시청자 비판을 받았다. 이안대군(변우석 분)의 왕 즉위식에서 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치고, 왕이 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관이 아닌 중국의 신하가 쓰던 구류면류관을 쓴 점이 지적됐다.
현대 입헌군주제 독립 국가를 배경으로 했는데 중국의 제후국이 쓰는 용어나 장식품을 사용한 것이 부적절하다는 것이다.
제작진은 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다”며 재방송 및 주문형 비디오(VOD), 온라인동영상서비스(OTT) 영상에서 문제가 된 오디오와 자막을 수정하겠다고 했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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