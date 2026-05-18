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‘대군부인’ 역사왜곡 논란에…최태성 “매번 터지면서 그 자리”

입력:2026-05-18 16:07
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21세기 대군부인 포스터. MBC 제공

MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’이 역사 왜곡 논란에 휘말린 가운데 한국사 강사 최태성이 “역사학계를 존중해주길 바란다”며 드라마업계를 비판했다.

최태성은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “(한국) 드라마? 영화? 우리만 보는 거 아니다. 전세계인들이 보고 있다”며 “우리의 이미지가 빠르게 전파·각인되고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “역사 용어, 복장, 대사. 역사 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 그 자리”라며 “배우들의 출연료는 몇억원을 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 몇십만원으로 대신하려 하시는지. 프로그램 제작을 위해서 고증에 드는 시간은 왜 그리도 무시하시는지”라고 꼬집었다.


그러면서 “우리는 붕어인가”라며 “역사 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 그 자리”라고 비판했다.

이어 “역사물 고증 연구소를 하나 만들어주길 바란다”며 “이제 이런 고민을 그만해야 할 때가 된 것 같아 제안을 한번 해본다”고 말했다.

‘21세기 대군부인’은 지난 15일 방송한 11화에서 역사를 왜곡했다는 시청자 비판을 받았다. 이안대군(변우석 분)의 왕 즉위식에서 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치고, 왕이 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관이 아닌 중국의 신하가 쓰던 구류면류관을 쓴 점이 지적됐다.


현대 입헌군주제 독립 국가를 배경으로 했는데 중국의 제후국이 쓰는 용어나 장식품을 사용한 것이 부적절하다는 것이다.

제작진은 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다”며 재방송 및 주문형 비디오(VOD), 온라인동영상서비스(OTT) 영상에서 문제가 된 오디오와 자막을 수정하겠다고 했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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