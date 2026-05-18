중국인 강남 아파트 싹쓸이? 국토부 “사실과 달라”
최근 다주택자 양도소득세 중과 재개를 앞두고 쏟아진 강남권 아파트 급매물을 중국인 등 외국인이 쓸어 담았다는 주장에 대해 정부가 “사실과 다르다”며 정면으로 반박했다.
국토교통부는 18일 보도해명자료를 내고 최근 언론을 통해 불거진 ‘외국인의 강남·용산·송파 일대 고가 아파트 매입 급증설’에 대한 공식 입장을 밝혔다. 앞서 일부 언론은 올해 1~4월 외국인이 서울에서 집합건물을 대거 매수했으며, 내국인보다 매수 증가 속도가 빠르다고 보도한 바 있다.
하지만 국토부가 법원 등기정보광장의 매매 건수를 분석한 결과 실상은 달랐다. 올해 1~4월 서울 시내 집합건물을 매수한 외국인은 총 592명이었고, 이 중 중국인은 218명으로 집계됐다. 특히 고가 주택이 밀집한 강남구에서 집합건물을 매수한 중국인은 5명(0.8%)에 불과했다.
외국인들의 매수세가 집중된 지역도 이른바 ‘강남 3구’가 아니었다. 해당 기간 외국인 매수인이 가장 많이 몰린 지역은 구로구, 금천구, 영등포구 등 서울 서남권 일대였다.
외국인의 매수 증가 속도가 내국인보다 가파르다는 주장도 마찬가지였다. 지난 3월 서울시 집합건물 소유권이전등기 신청자 수는 전월 대비 내국인이 0.1% 줄어든 데 반해, 외국인은 5.1%나 줄어들어 오히려 감소 폭이 훨씬 컸다.
강남권 등 주요 고가 주거지의 외국인 거래는 지난해 같은 기간과 비교해 급감하는 추세다. 국토부에 따르면 1~4월 기준 송파구의 외국인 매수는 전년 대비 78%(87건→19건)나 쪼그라들었다. 이어 서초구 -55%(40건→18건), 용산구 -42%(24건→14건), 강남구 -14%(35건→30건) 순으로 하락세를 기록했다.
국토부 관계자는 “우리 국민이 주택 취득 과정에서 역차별을 받지 않도록, 해외 자금을 이용한 외국인의 주택 투기 방지에 최선을 다하고 있다”고 강조했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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