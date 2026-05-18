46주년 5·18 기념일 맞아 광주 학교 추모 물결
광주예술중, 교내서 5·18 음악회
전남여상, 박금희 열사 추념식도
5·18민주화운동 46주년을 맞은 18일 광주지역 학교에서 오월 영령들을 기리고, 5·18의 역사적 의미를 되새기는 행사가 잇달아 개최됐다.
광주예술중학교는 이날 교내 공연장에서 ‘5·18 기념 음악회’를 개최했다. 이번 행사는 학생들이 5·18의 역사적 의미와 민주·인권·연대의 가치를 예술로 표현하고 공유하기 위해 마련됐다.
1~3학년 음악 전공 학생 20명은 ‘핀란디아 서주’ ‘Youkali’ ‘희망가’ ‘임을 위한 행진곡’ 연주를 선보인데 이어 오월 정신을 기리는 ‘어느 봄날’ 합창을 공연했다.
또 1~2학년 미술 전공 학생 41명은 지난 11일부터 교내 한빛갤러리에서 ‘오월, 오늘’을 주제로 ‘피로 피어난 꽃’ ‘실종된 사람들’ ‘사냥감’ 등 설치미술 작품 9점을 전시하고 있다.
전남여자상업고등학교는 이날 박금희 열사 추념식을 열고 고인의 넋을 기렸다. 1980년 5·18 당시 전남여상 3학년에 재학 중이었던 박 열사는 투쟁하는 시민들을 위해 자발적으로 헌혈을 마치고 귀가하다 계엄군의 총탄에 맞아 희생됐다.
추념식에는 전교생과 최규명 교장 등이 참석해 박금희 열사 순의비에 헌화와 묵념하며, 고인의 넋을 기렸다. 전남여상 1학년 강예영 학생은 “선배님의 이야기를 들으니 우리가 지금 누리는 평화가 얼마나 소중한지 알게 됐다”며 “오월정신을 늘 기억하면서 학교생활 속에서 민주주의의 가치를 바르게 실천하겠다”고 소감을 밝혔다.
운암중학교는 같은 날 5·18 글쓰기 대회를 열고 오월 정신 계승에 나섰다. 산정중학교도 5·18 46주년 기념 문화제를 개최하고, 연대와 협력의 공동체 정신을 되새겼다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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