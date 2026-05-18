‘노무현의 연설’ 맡았던 장훈, 신간 ‘리더의 글쓰기’ 출간

도서출판 담담사무소가 18일 밝혔다.

담담사무소는 이 책이 단순히 문장 작법을 알려주는 기능적인 실용서가 아니라고 소개한다.

저자인 장훈 작가는 “글을 잘 쓴다는 것은 결국 일을 잘한다는 것”이라고 강조한다. 좋은 글을 쓰기 위해 목적을 명확히 하고, 독자를 파악하며, 핵심 메시지를 구조화하고 불필요한 것을 덜어내는 일련의 과정이 곧 좋은 기획과 보고, 나아가 올바른 의사결정의 과정과 완벽히 일치한다는 것이다.

장 작가는 국가 지도자의 철학과 조직 리더들의 소통을 조율해 온 ‘글쓰기 전략가’로 서강대학교와 동 대학원에서 국제정치를 전공하며 리더십의 본질을 연구했다.

참여정부 청와대에서 행정관으로 노 전 대통령을 보좌했고, 이후 충남도청 메시지팀장과 인천시청 소통기획담당관, 서울시청 소통전략실장 등을 역임했다.

2부 ‘소통하는 글쓰기, 설득하는 연설’에서는 독자 이해와 질문, 눈높이 맞추기의 중요성을 설명하고, 3부 ‘리더의 글쓰기 실전 전략’에서 단어와 문장, 문단 선택부터 편집과 퇴고 등 실전 방법론을 제시한다.

담담사무소는

“리더의 글쓰기는 글을 잘 쓰고 싶은 이들에게는 명확한 실전 기준을, 리더가 되고 싶은 이들에게는 언어의 책임을, 조직에서 성과를 내고 싶은 이들에게는 사고와 소통의 훈련법을 제시하는 책”이라며 “일과 소통의 본질을 고민하는 모든 이들에게 추천한다”고 전했다.