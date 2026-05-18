이주용 KCC정보통신·시스원 명예회장, ‘대한민국 경영자대상’ 수상

‘한국 IT 선구자’의 공로 인정… 국가 전산화 주도 및 920억 사회 환원 헌신

최기주 여사가 남편인 이주용 KCC정보통신·시스원 명예회장을 대신해 한국경영학회 제61회 ‘2026년 대한민국 경영자대상’을 대리 수상하고 있다. (사진=한국경영학회)

이주용 KCC정보통신·시스원 명예회장이 한국경영학회 제61회 ‘2026년 대한민국 경영자대상’을 수상했다.

이 명예회장은 1960년 한국인 최초 IBM 본사 입사를 시작으로 국내에 정보기술을 도입한 IT 산업의 선구자다. 1967년 한국전자계산소(현 KCC정보통신)를 창립해 주민등록 전산화, 철도 승차권 전산발매 등 국가 핵심 시스템 현대화를 주도했으며, 태국에 소프트웨어를 수출하며 국내 최초의 수출 기록을 세웠다.

사회 환원과 인재 양성에도 기여했다. 2017년 600억 원 규모의 사회 환원 약정 이후 현재까지 교육·의료·문화 분야에 920억 원 이상을 기부했다. (재)미래와소프트웨어 등 장학재단을 통해 IT 인재 육성과 디지털 격차 해소에 앞장섰으며, 서울대병원 발전기금 및 종하이노베이션센터 재건립 등을 지원했다.

이 명예회장은 앞서 1987년 동탑산업훈장, 2016년 금탑산업훈장을 수훈한 바 있다. 이날 시상식에는 부인 최기주 여사가 대리 수상자로 참석해 임직원과 동료들에게 감사 인사를 전했다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이주용 KCC정보통신·시스원 명예회장이 한국경영학회 제61회 ‘2026년 대한민국 경영자대상’을 수상했다.이 명예회장은 1960년 한국인 최초 IBM 본사 입사를 시작으로 국내에 정보기술을 도입한 IT 산업의 선구자다. 1967년 한국전자계산소(현 KCC정보통신)를 창립해 주민등록 전산화, 철도 승차권 전산발매 등 국가 핵심 시스템 현대화를 주도했으며, 태국에 소프트웨어를 수출하며 국내 최초의 수출 기록을 세웠다.사회 환원과 인재 양성에도 기여했다. 2017년 600억 원 규모의 사회 환원 약정 이후 현재까지 교육·의료·문화 분야에 920억 원 이상을 기부했다. (재)미래와소프트웨어 등 장학재단을 통해 IT 인재 육성과 디지털 격차 해소에 앞장섰으며, 서울대병원 발전기금 및 종하이노베이션센터 재건립 등을 지원했다.이 명예회장은 앞서 1987년 동탑산업훈장, 2016년 금탑산업훈장을 수훈한 바 있다. 이날 시상식에는 부인 최기주 여사가 대리 수상자로 참석해 임직원과 동료들에게 감사 인사를 전했다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지