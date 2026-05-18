이주용 KCC정보통신·시스원 명예회장, ‘대한민국 경영자대상’ 수상
‘한국 IT 선구자’의 공로 인정… 국가 전산화 주도 및 920억 사회 환원 헌신
이주용 KCC정보통신·시스원 명예회장이 한국경영학회 제61회 ‘2026년 대한민국 경영자대상’을 수상했다.
이 명예회장은 1960년 한국인 최초 IBM 본사 입사를 시작으로 국내에 정보기술을 도입한 IT 산업의 선구자다. 1967년 한국전자계산소(현 KCC정보통신)를 창립해 주민등록 전산화, 철도 승차권 전산발매 등 국가 핵심 시스템 현대화를 주도했으며, 태국에 소프트웨어를 수출하며 국내 최초의 수출 기록을 세웠다.
사회 환원과 인재 양성에도 기여했다. 2017년 600억 원 규모의 사회 환원 약정 이후 현재까지 교육·의료·문화 분야에 920억 원 이상을 기부했다. (재)미래와소프트웨어 등 장학재단을 통해 IT 인재 육성과 디지털 격차 해소에 앞장섰으며, 서울대병원 발전기금 및 종하이노베이션센터 재건립 등을 지원했다.
이 명예회장은 앞서 1987년 동탑산업훈장, 2016년 금탑산업훈장을 수훈한 바 있다. 이날 시상식에는 부인 최기주 여사가 대리 수상자로 참석해 임직원과 동료들에게 감사 인사를 전했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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