인천 영흥도서 레저보트 전복 사고… 1명 신속 구조

인천해양경찰서 영흥파출소 소속 해양경찰관들이 17일 오후 1시16분쯤 인천시 옹진군 영흥도 화력발전소 인근 해상에서 전복된 레저보트에 올라탄 70대 남성을 구조하고 있다. 인천해경 제공

인천 영흥도 인근 해상에서 레저보트 전복 사고가 발생해 1명이 구조됐다.