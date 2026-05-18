인천 영흥도서 레저보트 전복 사고… 1명 신속 구조
인천 영흥도 인근 해상에서 레저보트 전복 사고가 발생해 1명이 구조됐다.
18일 인천해양경찰서에 따르면 전날 오후 1시16분쯤 인천시 옹진군 영흥도 화력발전소 인근 해상에서 레저보트가 전복돼 사람이 물에 빠졌다는 신고가 인근 군부대 레이더기지를 통해 접수됐다.
신고를 접수한 영흥파출소는 즉시 현장으로 구조대원을 보냈다. 출동한 구조대원들은 바다에 직접 입수해 70대 남성 A씨를 안전하게 구조했다.
이후 구조대원들은 연안구조정을 이용해 A씨를 진두항으로 옮겼다. 레저보트는 해양재난구조선을 이용해 예인 조치 후 안전하게 입항시켰다. A씨는 저체온 증상을 일부 호소했으나 건강 상태에 이상이 없어 현장에서 귀가 조치됐다.
A씨는 사고 당시 레저보트 왼쪽 부분에 구멍이 생겨 함께 전복된 것으로 파악됐다. 또 전복 과정에서 구명조끼와 휴대전화를 잃어버려 구조 요청도 어려웠다.
임현철 영흥파출소장은 “바다에서는 예기치 못한 사고가 언제든 발생할 수 있다”며 “해양 레저 활동 시 반드시 구명조끼를 다리끈까지 착용하고 휴대전화는 방수팩 등에 보관해 분실하지 않도록 각별히 주의해달라”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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