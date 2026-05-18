보증금 돌려줄 능력도 없으면서…10억 가로챈 임대인 징역형
대구지법 형사8단독 김미경 부장판사는 임대차보증금을 줄 능력과 의지가 없는데도 문제가 없는 것처럼 속여 세입자들에게 10억여원을 가로챈 혐의(사기)로 기소된 60대 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다고 18일 밝혔다.
A씨는 2021∼2022년 자신이 소유한 대구 북구 4층짜리 다가구주택 세입자 8명에게 가계약금, 임대차보증금 등 10억2000만원을 가로챈 혐의로 기소됐다.
A씨는 해당 건물을 담보로 돈을 빌려놓고 ‘건물이 한국토지주택공사(LH)에 매각될 예정’이라며 대출 상환에 문제가 없는 것처럼 임차인들을 안심시킨 것으로 조사됐다.
하지만 A씨는 매각 절차를 진행하지도 않았고 매달 갚아야 할 대출금 이자만 760만원에 달해 임대차보증금을 돌려줄 능력이 없었다. 결국 해당 건물은 A씨가 대출이자를 갚지 못하게 되자 법원 경매에 넘어갔다.
재판부는 “A씨가 반성하고 있고 벌금형 전과만 있는 점 등을 고려했다”며 “LH가 전세사기피해자법에 따라 해당 건물을 매입해 임차인들의 피해가 일부나마 회복됐다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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