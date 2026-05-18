한식당 제친 온라인 쇼핑몰…전주 자영업 8년 만에 ‘동반 하락’
완산·덕진구 자영업자 수 첫 동시 감소 전환
통신판매업, 한식음식점 제치고 단일 업종 1위
연구원 “코로나 때와 다른 구조적 침체 신호”
전북 전주시 자영업 생태계가 8년여 만에 처음으로 동반 감소세로 돌아선 것으로 나타났다. 전통 강세 업종이던 한식음식점은 온라인 쇼핑몰(통신판매업)에 단일 업종 1위 자리를 내줬다. 고물가·고금리·내수부진이 겹치며 지역 자영업 구조 자체가 흔들리고 있다는 분석이 나온다.
전주시정연구원은 18일 국세청 자료를 기반으로 전주시 100대 생활업종의 102개월(2017년 9월~2026년 2월) 사업자 현황을 분석한 ‘JJRI 이슈브리프 제24호’를 발간했다.
분석 결과 완산구는 지난해 10월 2만1667개로 정점을 찍은 뒤 올해 2월 기준 2만1481개로 0.86% 감소했다. 덕진구도 지난해 11월 1만8220개에서 올해 2월 1만8118개로 0.56% 줄었다.
연구원은 완산·덕진구 자영업자 수가 동시에 감소세로 전환한 것은 8년여 만에 처음이라고 설명했다. 코로나19 시기에도 자영업자 수가 증가했던 점과 비교하면 이번 감소세는 단순 경기 변동이 아닌 구조적 침체 신호에 가깝다는 분석이다.
업종별 변화도 두드러졌다. 비대면·디지털 업종인 통신판매업 사업자는 5976개로 집계돼 한식음식점(4871개)을 제치고 단일 업종 1위에 올랐다. 이는 전주시 자영업 지형의 구조적 전환을 상징적으로 보여준다.
간이주점과 호프주점은 ‘구조적 위기’, 편의점과 옷가게는 ‘위기 진입’ 단계로 분류됐다. 연구원이 4개 차원·11개 세부 지표를 바탕으로 선정한 14대 주목 업종 가운데 위기 또는 횡보 상태 업종 비중은 64%에 달했다.
연구원은 특히 외식·숙박업 침체가 코로나19 충격이 아니라 고물가·고금리·내수 부진이 겹친 구조적 경기 위축 영향이라고 진단했다. 반면, 통신판매업 등 비대면·디지털 업종은 거시경제 충격에도 상대적으로 영향을 덜 받으며 자영업의 새로운 안전판 역할을 하고 있는 것으로 분석됐다.
연구원은 대응 방안으로 한식음식점 디지털 전환 지원과 주류업 구조 전환, 완산구 의류상권 재구조화, 라이브커머스 공동 스튜디오 조성 등을 제안했다.
박미자 전주시정연구원장은 “전주시 자영업이 8년 만의 첫 동반 하락 국면에 진입한 만큼 위기 업종에 대한 신속한 정책 대응이 필요하다”며 “신경제 업종 육성과 자영업 안전망 구축을 함께 추진해야 한다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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