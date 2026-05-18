한식당 제친 온라인 쇼핑몰…전주 자영업 8년 만에 ‘동반 하락’

완산·덕진구 자영업자 수 첫 동시 감소 전환

통신판매업, 한식음식점 제치고 단일 업종 1위

연구원 “코로나 때와 다른 구조적 침체 신호”

전주한옥마을 전경

전북 전주시 자영업 생태계가 8년여 만에 처음으로 동반 감소세로 돌아선 것으로 나타났다. 전통 강세 업종이던 한식음식점은 온라인 쇼핑몰(통신판매업)에 단일 업종 1위 자리를 내줬다. 고물가·고금리·내수부진이 겹치며 지역 자영업 구조 자체가 흔들리고 있다는 분석이 나온다.