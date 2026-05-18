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‘만취 60대’ 고속도로에서 역주행…15분 만에 경찰에 검거

입력:2026-05-18 15:07
수정:2026-05-18 15:37
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생성형 인공지능(AI)로 그린 이미지.

만취한 60대 운전자가 고속도로에서 40㎞ 넘는 거리를 역주행하다 경찰에 붙잡혔다.

18일 강원경찰청 고속도로순찰대에 따르면 A씨는 지난 15일 오후 9시23분쯤 영동고속도로 인천 방향 횡성휴게소에서 차량을 몰기 시작해 평창군 봉평면 둔내터널 인근까지 약 40㎞ 구간을 역주행한 혐의를 받고 있다.

당시 A씨는 혈중알코올농도 면허취소 수준인 0.08% 이상 상태에서 운전대를 잡은 것으로 조사됐다. 정상 주행 차량과 정면으로 충돌할 수 있는 위험천만한 상황이 이어졌지만, 인명피해는 발생하지 않았다.


신고를 받은 강원경찰은 인근을 순찰 중이던 경찰차를 급파했고, 고속도로 2개 차선을 막아 A씨 차량을 강제로 정차시킨 뒤 약 15분 만에 검거했다.

경찰은 A씨를 도로교통법상 음주운전 혐의로 입건해 정확한 경위를 조사하고 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr


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