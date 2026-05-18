“선거 앞두고 후보 배우자 소개”…포항시 공무원, 선거중립 위반 논란
경북 포항시의 간부 공무원이 지방선거를 앞두고 특정 출마 예정자의 부인을 사무실에서 직원들에게 소개한 사실이 드러나 공직선거법 위반 논란이 일고 있다.
18일 국민일보 취재를 종합하면 포항시 북구 송라면장 A씨가 이날 오전 국민의힘 소속 경북도의원 출마 예정자의 배우자 B씨를 면사무소에서 소속 공무원들에게 인사를 시킨 것으로 확인됐다.
송라면장 A씨는 국민일보와 통화에서 “직원들이 경북도의원 후보자의 부인 얼굴은 물론 누구인지 잘 모르는 것 같아 소개하고 인사하도록 했다”면서 “생각이 짧았던 것 같다”고 말했다.
이 같은 행위를 두고 공직사회의 정치적 중립 의무를 위반한 것 아니냐는 지적이다. 일부 공무원들 사이에서도 “선거를 앞둔 민감한 시기에 부적절한 처신”이라는 반응이 나고 있다.
논란의 핵심은 면장이 직위를 이용해 특정 출마 예정자 측 인물을 조직 내부에 사실상 소개한 행위가 선거에 영향을 미칠 수 있는지 여부다. 현행 공직선거법은 공무원의 선거 관여를 엄격히 제한하고 있으며, 지방공무원법 역시 정치적 중립 의무를 명시하고 있다.
특히 공무원이 직무상 권한이나 조직 내 영향력을 활용해 특정 후보자에게 유리한 분위기를 조성할 경우 위법 소지가 있다는 해석이 일반적이다.
지역 사회에서도 비판의 목소리가 이어지고 있다. 송라면 주민 임모(54)씨는 “면장이 직접 동행해 직원들에게 인사를 시킨 행위는 단순한 사적 만남으로 보기 어렵다”며 “공직사회 내부에서는 사실상 정치적 메시지로 받아들여질 수밖에 없다”고 지적했다.
선거관리위원회는 해당 사안에 대한 사실관계 확인에 나선 것으로 알려졌다. 실제 위법 여부는 당시 발언 내용과 인사 방식, 반복성, 선거와의 연관성 등을 종합적으로 고려해 판단될 전망이다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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