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종합특검, ‘계엄 옹호 메시지 전달’ 조태용·홍장원 입건

입력:2026-05-18 14:49
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2차 종합특별검사팀 김지미 특별검사보가 18일 경기도 과천 종합특검 사무실에서 정례 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

2차 종합특별검사팀이 조태용 전 원장과 홍장원 전 1차장 등 전 국가정보원 직원들을 내란중요임무종사 혐의로 입건한 것으로 드러났다.

종합특검은 18일 정례 브리핑에서 “조 전 원장, 홍 전 1차장 등 전 국정원 정무직 직원 6명에 대해 내란중요임무종사 피의자로 입건해 수사 중”이라고 밝혔다.

종합특검은 앞서 지난달 국정원 전산 서버를 압수수색하고 40여명의 관계자를 조사했다. 이 과정에서 비상계엄 당시 조 전 원장이 윤석열 전 대통령을 만나고 국정원 정무직 회의, 부서장 회의를 잇달아 연 사실을 파악했다.


김지미 특검보는 “조 전 원장에 대해 19일에 출석하라고 통보했으나 거부했다”며 “홍 전 1차장에게는 오는 22일 출석하라고 소환 통보했다”고 설명했다.

종합특검은 지난주 피의자 9명과 참고인 42명을 조사했다. 이날은 지난 15일에 이어 두 번째로 김태효 전 국가안보실 1차장을 불러 조사했다. 김 전 차장은 계엄 이후 필립 골드버그 당시 주한미국대사에게 계엄의 정당성을 주장하는 메시지를 전했다는 의혹을 받는다.

종합특검의 1차 수사 기간 90일은 오는 24일로 만료된다. 김 특검보는 “이번 주 내에 대통령과 국회에 수사 기간 연장에 관한 보고서를 제출할 예정”이라고 말했다.


송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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