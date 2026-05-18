광주에 국내 최초 ‘미래차 인지부품 시험센터’ 건립
산업부 공모 선정…2030년 완공
‘눈’ 역할 라이다·카메라 등 검증
광주에 미래 모빌리티 핵심 부품으로 꼽히는 라이다와 카메라, 레이더 등 인지부품의 기술 안정성을 검증하는 시험센터가 국내 최초로 건립된다.
광주광역시는 산업통상부의 ‘자동차 분야 신규 기반조성 사업’ 가운데 하나인 ‘미래 모빌리티 인지부품 기능안전 시험 지원 기반 구축’ 공모사업에 최종 선정돼 국비 99억원을 확보했다고 18일 밝혔다.
광주시는 올해부터 2030년까지 5년간 총사업비 207억원을 투입해 남구 도시첨단산업단지 내 ‘미래 모빌리티 인지부품 기능안전 시험센터’를 건립할 계획이다. 또 세계적 수준의 검증 장비 9종을 구축해 기업 지원에 본격 나선다.
이 사업은 자율주행차, 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 첨단 이동수단의 ‘눈’ 역할을 하는 라이다(LiDAR), 카메라, 레이더 등 인지부품의 신뢰성과 안전성을 검증하는 기반시설을 조성하는 것이 핵심이다. 한국전자기술연구원이 주관하고, 한국자동차연구원, 광주과학기술원, 인공지능산학연합회가 참여기관으로 협력한다. 이들 기관은 각자의 전문성을 바탕으로 시험·평가 기술 개발, 장비 구축, 기업 지원, 전문인력 양성 등 전 분야에서 긴밀하게 협력할 예정이다.
광주시는 이번 사업이 시 핵심 전략인 ‘미래차 소부장(소재·부품·장비) 특화단지’의 자율주행 핵심부품(인지·제어·통신) 인증평가 및 실증사업과 직접 연계된다는 점에서 의미가 깊다고 설명했다.
손두영 광주시 인공지능산업실장은 “이 사업은 미래 모빌리티 핵심 부품인 인지부품의 안전성을 확보할 기반시설을 국내 최초로 광주에 구축한다는 점에서 의미가 크다”며 “미래차 산업 생태계를 고도화하고, 지역 기업들이 세계 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 모든 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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