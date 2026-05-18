5·18에 ‘탱크데이’?…스타벅스 “몰상식 마케팅” 논란
스타벅스가 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’라는 이름을 단 행사를 벌여 논란이 일고 있다.
18일 스타벅스는 ‘단테·탱크·나수데이’ 행사를 열고 ‘탱크 시리즈’ 텀블러를 선보였다.
행사를 홍보하면서 ‘책상에 탁’이라는 문구도 사용했다.
이에 온라인을 중심으로 민주화 운동을 희화화한 것이라는 비판이 나온다. 5·18민주화운동 기념일 당일에 계엄군의 탱크 진입과 고 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 행사를 펼쳤다는 것이다.
네티즌들은 “5·18을 조롱하는 것” “노리지 않고서야 이런 우연이 벌어질 수가 있나”는 등의 반응을 보이고 있다.
논란이 일자 스타벅스는 해당 프로모션 페이지를 삭제했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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