중부대학교-고양체력인증센터, 건강증진 업무협약 체결
고양캠 항공서비스학전공 체력 관리
‘국민체력100’ 출장 체력측정 지원
중부대학교 고양캠퍼스 항공서비스학전공이 고양체력인증센터와 업무협약을 맺고 재학생 대상 ‘국민체력100’ 출장 체력측정 지원에 나선다.
중부대학교 고양캠퍼스 항공서비스학전공은 고양도시관리공사 고양체력인증센터와 산학협력 활성화 및 학생 건강증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약은 항공서비스 분야에 필요한 체력 관리와 건강증진 교육을 강화하고 학생들의 실무 역량과 현장 적응 능력을 높이기 위해 추진됐다.
협약식에는 유정화 항공서비스학전공 학과장과 김미영 교수, 고양체력인증센터 관계자 등이 참석했다.
양 기관은 협약을 통해 학생 체력 측정 및 건강증진 프로그램 개발, 직무 관련 체력·건강 교육 정보 교류, 재학생 대상 현장 견학 지원, 대외 홍보 협력, 산학협력 공동사업 추진 등에 협력하기로 했다.
특히 이번 협약에 따라 고양체력인증센터가 직접 중부대학교를 방문해 재학생들을 대상으로 ‘국민체력100’ 체력측정을 진행할 예정이다.
이에 따라 학생들은 별도로 체력인증센터를 방문하지 않고도 교내에서 체력 인증과 건강 상담을 받을 수 있게 됐다.
고양체력인증센터 관계자는 “항공서비스 분야는 체력과 건강관리가 중요한 직무 역량인 만큼 학생들에게 실질적인 도움이 되는 프로그램을 적극 지원하겠다”고 말했다.
유정화 중부대학교 항공서비스학전공 학과장은 “이번 협약으로 학생들이 보다 편리하게 국민체력100 인증 프로그램에 참여할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 학생들의 건강증진과 실무 역량 강화를 위해 다양한 산학협력 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 중부대학교 고양캠퍼스 항공서비스학전공은 객실승무원 및 항공서비스 전문 인재 양성을 위해 서비스 역량뿐 아니라 체력과 건강관리 능력을 중점적으로 교육하고 있으며, 학생들의 현장 직무 적응력을 높이기 위한 실무 중심 프로그램을 운영하고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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