박민식 “단일화 확고부동 0%…尹 탄핵 반대, 숨기지 않는다” [인터뷰]
부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보는 18일 한동훈 무소속 후보와의 단일화 여부에 대해 “정정당당하지 못한 태도”라며 ‘불가 입장’을 고수했다.
부산 북갑은 여야 유력 인사들이 출사표를 던지며 ‘정치 1번지’로 떠올랐다. 더불어민주당에선 청와대 AI미래기획수석을 지낸 하정우 후보가 나왔고, 국민의힘에선 북구에서 두 차례 국회의원을 지낸 박 후보가 나섰다. 지난해 대선에 출마했던 한 후보까지 가세하면서 열기가 뜨거워지고 있다.
국민일보는 북구 덕천동 선거사무소에서 박 후보를 만났다. 새벽부터 선거운동으로 목이 쉰 박 후보는 ‘단일화 가능성 0%’라는 기존 입장에 변함이 없느냐는 질문에 “확고부동”이라고 답했다. 박 후보는 “(한 후보와) 일치하는 부분보다 어긋난 게 더 많다”며 “냅다 단일화하는 것에 어떤 대의명분이 있느냐”고 반문했다. 지지율 조사에서 앞서는 하 후보에 관해선 “상당히 거품이 껴있다”고 평가했다.
박 후보는 “처음 마음가짐 그대로, 북구의 정체성을 지키기 위해 독립운동하는 기분으로 선거운동을 하겠다”고 밝혔다. 윤석열 전 대통령 탄핵 반대에 앞장 섰던 것에 대해선 “부끄럽지도, 숨기지도 않는다”고 답했다.
박 후보는 원내에서 ‘핏대 올리고 싸울 사람’을 자처하며 “검증된 실력, 진정성이 있는 박민식이 필승하겠다”는 다짐을 밝혔다. 다음은 일문일답.
-요즘 북구 민심은 어떤가
“이제야 국민의힘 정식 후보로 주민들에게 인증되는 효과를 체감하고 있다. 주민들이 누가 공천을 받았느냐고 많이 물어봤다. 그간 ‘민주당은 하정우’라고 알려져 있는데 국민의힘은 누구냐고 헷갈리다고 하는 사람들이 많았다.”
-여론조사 결과를 보면 분위기 반전이 필요해 보인다
“선거 여러 번 해봤다. 저는 여론조사에 일희일비하지 않는다. 공천 받고 개소식 전까진 주춤하는 형국이었다. 그런데 앞으로 선거에 본격적으로 돌입하면 밑바닥 민심은 ‘역시 박민식이구나’라고 느끼실 것이다. 지금 하 후보도 그렇게 압도적으로 앞서 나간다고 보지 않는다. 상당히 거품이 많이 껴있다.”
-단일화 가능성은 아직도 0%인가
“확고부동 0%다. 단일화는 기본적으로 정정당당하지 못한 태도다. 한 후보는 북구에 명분도 없이 들어왔다. 선거하러 왔다면서 단일화와 무공천을 주야장천 왜 얘기하는가. 자신 없다는 얘기 아닌가. 자신이 있다면 3파전도 하는 것이다. 그게 부산 스타일이다. 단일화는 기본적으로 뭔가 맞는 게 있어야 하는데, 저와 한 후보는 일치하는 부분보다는 어긋나는 게 많다.
한 후보는 ‘박민식 찍으면 장동혁 지지’라고 했다. 박민식을 이미 적으로 규정한 거다. 그랬는데 무슨 단일화인가. 제가 대한민국 보수에 한 후보보다 훨씬 많은 기여를 했다. 박민식이 가는 보수의 길이 한 후보의 길보다 맞는 방향이라고 본다. 한 후보는 보수에 씻을 수 없는 상처를 줬다. ‘냅다 단일화’에 어떤 대의명분이 있겠는가.”
-남은 선거 기간 장동혁 대표는 어떤 역할을 해야 한다고 보시나
“장동혁 지도부에 대해 개인적으로 잘 모른다. 저는 국민의힘에서 공천을 받았다. 그리고 그 당의 대표는 장동혁이고 그 이상도 이하도 아니다. 당 대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐야 한다.”
-왜 박민식인가
“국회의원 선거는 지역 발전의 적임자를 뽑는 것이다. 지역 발전에서 가장 중요한 게 의지와 능력이다. 결국 진정성이 있어야 한다. 박민식은 이 지역 출신이고, 이곳에서 오래 산 진짜 북구 사람이다. 빛과 그림자, 좌절, 애환, 아픔을 오래전부터 켜켜이 공감하고 살아왔다. 그런 게 진정성이다.
진정성은 갑자기 공부한다고 생기지 않는다. 선거 한 달 앞두고 들어와 아무리 입으로 얘기해도 안 되는 건 안 되는 것이다. 다른 두 후보에게 이런 진정성이 생기겠나. 검증된 능력도 중요하다. 저는 이곳에서 재선 의원을 지냈다. 여러 실적도 있다. 한 후보가 ‘박민식, 전재수(민주당 소속 전 부산 북갑 의원) 20년 동안 뭐했느냐’고 하던데, 온 지 한 달 된 사람이 그렇게 말하는 건 너무 오만한 것이다.”
-서병수 전 의원은 “2년 전, 박 후보가 부산 다시는 안 간다고 했다”고 전했다
“그때는 보궐선거가 생기기도 전이다. 그래서 ‘생각이 없다’고 말한 것이다. 전화를 1분도 채 안 했다. 서 전 의원은 북구에 원래 애정이 전혀 없는 분이다. 2024년 총선 때 전략공천으로 꽂힌 인연뿐이다. 본인의 북구 탈출을 위해 제게 전화한 거다. 서 전 의원이 선거에서 떨어지고 며칠 안 됐을 때였다. 핑계가 필요했던 것이다. 저는 한동훈 당시 국민의힘 비상대책위원장 때문에 서울 강서구로 갔었다. 저도 강서구에 인연이 없고 떠나고 싶었지만 열심히 했다.
-윤석열 전 대통령 탄핵을 앞장서 반대했다. ‘윤어게인’이라는 비판도 있다. 여전히 같은 입장인가
“제가 한 행위에 대해 숨기거나 부끄럽다고 생각하지 않는다. 탄핵 반대는 우리 당 당론이었다. 그리고 국민 50%가 반대했다. 헌법재판소도 내란이라서 탄핵한 게 아니다. 그 부분에 대한 판단은 안 했을 것이다. 내란이냐 아니냐는 법원 재판이 진행 중이다. 기다리면 되는 것이다. 긴 호흡으로 기다릴 필요가 있다.”
-원내 입성하면 어떤 역할을 맡고 싶나
“지금 대한민국은 개판이다. 대한민국의 가치를 반대로 전도하는 모습이 자주 보인다. 그걸 목숨 걸고 막아야겠다는 생각이다. 사실상 일당독재 체제가 되고 있는데 거기에 대해 원내에서 핏대를 올리고 싸울 사람이 필요하다. 북구의 경우 전재수의 공은 있지만 아쉬운 점이 더 많다. 계속 쇠락하는 지난 10년이었다. 제가 이곳 국회의원 맡을 때보다 인구가 몇만 명이나 줄었다. 구포3동은 절반 이상 줄었다. 지역의 활력이 살아날 수 없는 상태다. 우리 북구가 다시 부활하려면 미우나 고우나 저의 북구에 대한 진정성, 검증된 실력이 필요하다.”
-북갑 의원으로서 해결할 첫 과제는
“제일 큰 건 경부선 지하화다. 구포역은 정말 중요한 역이다. 서부 경남에 가는 사람들은 다 구포에서 내린다. 그런데 경부선 지하화 작업에서 부산역과 부산진역은 포함됐지만 구포역은 빠졌다. 구포를 괄시한 것이다. 이 점이 북구의 획기적 발전을 가로막는 가장 중요한 장애물이다. 구포역 노선 쪽을 지하화해 북구 르네상스의 기반을 닦아야 한다. 의원직을 걸고 포함시키겠다.”
-선거가 2주 남았다. 표심 결집을 위한 막판 전략은
“예전 경험을 보면 우리 지역은 보수가 어려울 때는 샤이보수가 있었고, 진보가 어려울 때는 샤이진보가 있었다. 주민들이 여론조사 전화면접에 응답을 잘 안 한다. 선거 날까지 처음 마음가짐 그대로, 북구의 정체성을 지키기 위해 독립운동하는 마음가짐으로 임할 것이다. 결사항전의 자세로 북구의 자존심을 지키겠다. 국민의힘 당원, 주민들과 힘을 합쳐 필승할 수 있도록 하겠다.”
부산=박준상 최수진 기자 junwith@kmib.co.kr
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