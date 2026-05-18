박민식 “단일화 확고부동 0%…尹 탄핵 반대, 숨기지 않는다” [인터뷰]

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보가 19일 부산 북갑 덕천동 선거사무소에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 이한형 기자

“정정당당하지 못한 태도”라며 ‘불가 입장’을 고수했다.

더불어민주당에선 청와대 AI미래기획수석을 지낸 하정우 후보가 나왔고, 국민의힘에선 북구에서 두 차례 국회의원을 지낸 박 후보가 나섰다. 지난해 대선에 출마했던 한 후보까지 가세하면서 열기가 뜨거워지고 있다.

윤석열 전 대통령 탄핵 반대에 앞장 섰던 것에 대해선 “부끄럽지도, 숨기지도 않는다”고 답했다.

“검증된 실력, 진정성이 있는 박민식이 필승하겠다”는 다짐을 밝혔다. 다음은 일문일답.

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보가 19일 부산 북갑 덕천동 선거사무소에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 이한형 기자

주민들이 누가 공천을 받았느냐고 많이 물어봤다. 그간 ‘민주당은 하정우’라고 알려져 있는데 국민의힘은 누구냐고 헷갈리다고 하는 사람들이 많았다.”

밑바닥 민심은 ‘역시 박민식이구나’라고 느끼실 것이다.

지금 하 후보도 그렇게

압도적으로 앞서 나간다고 보지 않는다. 상당히 거품이 많이 껴있다.”

단일화는

정정당당하지 못한 태도다. 한 후보는 북구에 명분도 없이 들어왔다. 선거하러 왔다면서 단일화와 무공천을 주야장천 왜 얘기하는가. 자신 없다는 얘기 아닌가.

자신이 있다면 3파전도 하는 것이다. 그게 부산 스타일이다. 단일화는 기본적으로 뭔가 맞는 게 있어야 하는데, 저와 한 후보는 일치하는 부분보다는 어긋나는 게 많다.

한 후보는 ‘박민식 찍으면 장동혁 지지’라고 했다. 박민식을 이미 적으로 규정한 거다. 그랬는데 무슨 단일화인가. 제가

대한민국 보수에 한 후보보다 훨씬 많은 기여를 했다. 박민식이 가는 보수의 길이 한 후보의 길보다 맞는 방향이라고 본다. 한 후보는 보수에 씻을 수 없는 상처를 줬다. ‘

냅다 단일화’에 어떤 대의명분이 있겠는가.”

가장 중요한 게 의지와 능력이다. 결국 진정성이 있어야 한다.

박민식은 이 지역 출신이고, 이곳에서 오래 산 진짜 북구 사람이다. 빛과 그림자, 좌절, 애환, 아픔을 오래전부터 켜켜이 공감하고 살아왔다. 그런 게 진정성이다.

진정성은 갑자기 공부한다고 생기지 않는다. 선거 한 달 앞두고 들어와 아무리 입으로 얘기해도 안 되는 건 안 되는 것이다.

다른 두 후보에게 이런 진정성이 생기겠나. 검증된 능력도 중요하다. 저는

이곳에서 재선 의원을 지냈다.

여러 실적도 있다. 한 후보가 ‘박민식, 전재수

20년 동안 뭐했느냐’고 하던데, 온 지 한 달 된 사람이 그렇게 말하는 건 너무 오만한 것이다.”

2024년 총선 때 전략공천으로 꽂힌 인연뿐이다. 본인의 북구 탈출을 위해 제게 전화한 거다. 서 전 의원이 선거에서 떨어지고 며칠 안 됐을 때였다.

저는 한동훈 당시 국민의힘 비상대책위원장 때문에 서울 강서구로 갔었다. 저도 강서구에 인연이 없고 떠나고 싶었지만 열심히 했다.

“제가 한 행위에 대해 숨기거나 부끄럽다고 생각하지 않는다.

탄핵 반대는 우리 당 당론이었다. 그리고 국민 50%가 반대했다. 헌법재판소도 내란이라서 탄핵한 게 아니다. 그 부분에 대한 판단은 안 했을 것이다.

내란이냐 아니냐는 법원 재판이 진행 중이다. 기다리면 되는 것이다. 긴 호흡으로 기다릴 필요가 있다.”

전재수의 공은 있지만 아쉬운 점이 더 많다. 계속 쇠락하는 지난 10년이었다. 제가 이곳

국회의원 맡을 때보다

인구가 몇만 명이나 줄었다. 구포3동은 절반 이상 줄었다. 지역의 활력이 살아날 수 없는 상태다. 우리 북구가 다시 부활하려면 미우나 고우나 저의 북구에 대한 진정성, 검증된 실력이 필요하다.”

부산역과 부산진역은 포함됐지만 구포역은 빠졌다. 구포를 괄시한 것이다. 이 점이 북구의 획기적 발전을 가로막는 가장 중요한 장애물이다. 구포역 노선 쪽을 지하화해 북구 르네상스의 기반을 닦아야 한다. 의원직을 걸고 포함시키겠다.”

처음 마음가짐 그대로, 북구의 정체성을 지키기 위해 독립운동하는 마음가짐으로 임할 것이다. 결사항전의 자세로 북구의 자존심을 지키겠다. 국민의힘 당원, 주민들과 힘을 합쳐 필승할 수 있도록 하겠다.”