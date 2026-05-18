같은 날 두 번 열리는 추모제, 왜
지난해 5월 악성 민원 등에 시달리다 숨진 제주 중학교 고 현승준 교사의 1주기를 맞아 오는 22일 제주도교육청 인근에서 두 개의 추모 행사가 열린다. 한 고인을 기리는 행사가 같은 날 나뉘어 열리는 이례적인 상황이다.
제주도교육청은 18일 보도자료를 통해 고인 1주기를 맞아 도민과 교육 가족이 함께 고인을 기리는 시간을 마련한다고 밝혔다. 22일 오전 10시 교육청 앞마당에서 추모식을 열고, 20~22일에는 분향소를 운영한다는 내용이다.
이날 유가족과 전교조 제주지부 등 도내 4개 교원단체도 같은 날 오후 7시 교육청 앞 도로에서 추모문화제를 개최한다고 전했다.
‘故 현승준 선생님을 기억합니다 - 여기 당신을 기억하는 마음들이 있습니다’라는 슬로건 아래 교원과 학생, 일반 시민이 참여하는 문화제 형식으로 진행할 예정이다.
교원·학부모 단체는 고인 1주기를 앞두고 이달 초 교육청에 추모문화제 장소 사용과 지원을 요청했다. 당시 교육청은 장소 제공과 전기 사용, 물품 지원 등에 대해 긍정적인 입장을 건넨 것으로 알려졌다.
하지만 이후 교육청은 공동 주관 단체 중 일부 학부모 단체가 지방선거에서 특정 교육감 후보를 지지한다며 문제 제기를 했다.
이어 교총과 교육노조까지 포함해 도내 모든 교원단체가 참여하지 않으면 지원할 수 없다고 통보했다.
그러나 교육노조는 지난해 진상조사 과정에서 유가족과 갈등을 겪었고, 교총은 다른 단체와 공동으로 움직이지 않겠다는 입장을 이미 밝힌 상태였다.
결국 교육청은 고인 1주기 당일 자체 추모식을 열기로 결정했고, 이에 따라 유가족이 참여하는 추모문화제는 교육청 앞 도로에서 진행되게 됐다. 유가족은 교육청 주관 추모식에는 참여하지 않겠다는 입장을 전했다.
유가족은 언론과 통화에서 “교육청은 추모마저 정치적 성과나 단체 홍보의 수단으로 삼으려 한다”며 “동의없이 영정 사진이나 위패를 사용할 경우 모든 법적 책임을 묻겠다”고 강경한 입장을 보였다.
전교조 제주지부 등 4개 교원단체도 성명을 내고 “유가족이 배제된 추모는 추모가 아니라 기만”이라고 비판했다.
도교육청 관계자는 “영정사진을 놓기는 어렵겠지만 고인을 기억하고 애도의 마음을 나누기 위해 추모식을 마련하기로 했다”며 “추모식과 함께 20~22일 교육청 별관 앞에 분향소도 운영할 예정”이라고 말했다.
고 현승준 교사는 지난해 5월 22일 새벽 자신이 근무하던 중학교 창고에서 숨진 채 발견됐다.
유서에는 ‘학생 가족과의 갈등으로 힘들었다’는 내용 등이 있었다. 사학연금재단은 올해 1월 그의 사망을 산업재해로 인정했다.
유가족과 교사·학부모 단체는 진상조사 과정에서의 문제와 국감 허위자료 제출 등에 대해 지난 1월 감사원에 공익감사를 청구했다. 유가족은 독립적 진상조사위원회 구성과 재조사를 요구하는 등 사건을 둘러싼 논란은 계속되고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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