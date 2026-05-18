‘왕사남’ 흥행 덕분에…영월 청령포‧장릉 52만명 몰려
영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행으로 핫플레이스로 떠오른 세계유산 장릉과 국가 명승 청령포의 올해 누적 관람객이 52만명을 돌파했다.
영월군은 지난 17일 기준으로 장릉과 청령포 누적 관람객 52만명을 달성했다고 18일 밝혔다. 불과 5개월 만에 지난해 연간 관람객 26만3327명의 두 배를 뛰어넘은 것이다.
관광지별로는 장릉이 22만명, 청령포가 30만명이다.
올해 관람객은 2월 6만4000명, 3월 13만9000명, 4월 18만4000명으로 꾸준히 증가하고 있다. 5월에도 어린이날 연휴 등을 거치며 많은 관광객이 영월을 찾았다.
지난달 24~27일 영월 일원에서 열린 단종문화제에는 16만여명이 다녀갔다. 지난해 방문객보다 6만명 늘어난 것이다.
군은 지난 2월 ‘왕과 사는 남자’ 개봉 이후 단종 역사와 영월 관광지에 대한 관심이 높아지면서 방문객 증가세가 이어지고 있는 것으로 분석하고 있다.
특히 영화 속 배경과 실제 역사 현장을 함께 체험할 수 있는 공간으로 주목받으면서 가족 단위 관광객은 물론 젊은 세대 등 다양한 계층의 발길이 이어지고 있다.
군은 급증한 관광 수요에 대응해 관광 인프라를 확충하고 있다.
옛 청령포역부터 청령포 매표소까지 이어지는 하천변에 쉼터와 전망 공간을 갖춘 강변산책로를 조성한다.
최근에는 역사문화 탐방로인 단종유배길 정비를 마쳤다. 조선 제6대 임금 단종의 유배 여정을 따라 걷는 코스다. 역사 체험과 자연 경관을 동시에 경험할 수 있는 관광자원이다.
안백운 문화관광과장은 “관광객들이 보다 편안하게 영월을 즐길 수 있도록 관광환경 개선과 콘텐츠 보완을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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