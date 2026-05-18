울산 태화강 겨울 철새 12만 마리 찾았다… 역대 최대 규모
인공지능(AI) 기반 카운팅으로 신뢰도 높여
멸종위기종 15종도 잇따라 발견
울산 태화강과 동천 등이 겨울 철새들의 거대한 월동지 임이 다시 한번 입증됐다.
울산시는 지난해 11월부터 올해 3월까지 태화동, 동천, 회야강 등에서 실시한 겨울철 야생동물 모니터링 결과 겨울 철새는 111종 12만1733마리가 찾은 것으로 나타났다고 18일 밝혔다. 이는 전년도(102종 8만 9166마리) 대비 종수는 9종, 개체수는 약 36.5%가 증가한 수치다.
울산 대표 겨울 철새 떼까마귀는 올해 역대 최대 규모인 11만4119마리가 관찰됐다.
이번 조사에는 지난 2024년부터 도입한 인공지능(AI) 기반 숫자 측정 프로그램(CountThings from photos)을 활용해 객관적이고 정밀한 표준 생태 데이터를 확보했다.
지난 2000년부터 떼까마귀를 연구해 온 김성수 조류생태학 박사는 “전년 대비 약 36.5% 늘어난 ‘브이(V)자형 반등’이 확인됐다”며 “이는 번식지 기온 하강으로 인한 월동지 도래 시기의 지속성과 개체수 증가가 맞물린 결과”라고 분석했다.
이어 “일본과 제주도 등 남방 개체군이 북상 전 울산 대숲으로 합류하다보니 11만 4000여 마리라는 기록적인 수치가 확인됐으며 이는 태화강 대숲의 생태적 수용력이 매우 높음을 보여준다”고 덧붙였다.
이어 검독수리, 참수리, 흰꼬리수리, 흑두루미, 수리부엉이, 참매 등 멸종위기 야생생물 15종도 지난겨울에 발견됐다. 다운동 삼호섬 일대에서는 독수리가 최대 200마리까지 무리 지어 관찰되며 장관을 연출했다.
이러한 성과는 겨울철 태화강 조류 관찰(모니터링) 봉사자와 새 통신원, 짹짹휴게소 회원들의 적극적인 조사와 정확한 종 판별을 통해 확보한 신속하고 정확한 데이터의 결과로 풀이된다.
울산시 관계자는 “이번 조사 결과를 태화강 철새정보시스템에 반영해 시민과 공유할 계획”이라며 “철새 서식지 보호를 위한 정책 및 생태관광 프로그램을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 말했다.
한편, 이번 조사를 수행한 울산생물다양성센터는 지난해 11월부터 올해 2월까지 운영한 떼까마귀 군무 체험 프로그램에 이어, 내년에는 시민과 함께하는 ‘아침 비행 관찰동행 주간’을 신설·운영할 계획이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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