울산 태화강 겨울 철새 12만 마리 찾았다… 역대 최대 규모

인공지능(AI) 기반 카운팅으로 신뢰도 높여



멸종위기종 15종도 잇따라 발견

이는 전년도(102종 8만 9166마리) 대비 종수는 9종, 개체수는 약 36.5%가 증가한 수치다.

울산 대표 겨울 철새 떼까마귀는 올해 역대 최대 규모인 11만4119마리가 관찰됐다.

이어 검독수리, 참수리, 흰꼬리수리, 흑두루미, 수리부엉이, 참매 등 멸종위기 야생생물 15종도 지난겨울에 발견됐다.