김희수, 처녀 수입·뇌물 송치·막말 등 논란…“진도군 미래 없다”

김희수 “스리랑카·베트남 처녀 수입하자”…외교적 갈등·민주당 제명



김희수, 뇌물수수·직권남용 혐의 등 사법 리스크…해외 학위 논란까지



“군민 신뢰 회복·진도 미래 책임질 검증된 여당 후보에 힘 모아달라”



더불어민주당 전남도당이 6·3 지방선거를 앞두고 진도군을 향해 여당 후보 지지를 호소하며 무소속 후보에 대한 강도 높은 비판을 이어갔다.



민주당 전남도당은 18일 ‘진도군민께 드리는 호소문’을 통해 “이번 선거는 단순한 지역 일꾼을 뽑는 선거가 아니라 진도의 미래와 다음 세대의 방향을 결정하는 중대한 선택”이라며 “검증된 민주당 후보와 불안한 군정 사이에서 군민들의 현명한 판단이 필요하다”고 밝혔다.



민주당은 7월 1일 출범 예정인 전남·광주 통합특별시 체제를 강조하며 “진도를 서남권 해양관광·수산업·문화예술·미래에너지 산업 중심지로 육성하기 위해서는 중앙정부와 긴밀히 연결된 여당의 힘이 필요하다”고 주장했다.



이어 “민주당은 도지사와 시장·군수가 하나의 원팀으로 움직이며 지역 현안 해결과 국비 확보에 총력을 다하겠다”며 “농수산업 지원과 관광산업 육성, 미래산업 기반 조성까지 여당의 힘으로 진도 발전을 책임지겠다”고 밝혔다.



무소속으로 진도군수 선거에 나선 김희수 후보에 대한 공세도 이어졌다. 전남도당은 “상대 후보는 과거 외국인 여성 비하 발언 논란으로 당에서 제명된 인물”이라며 “현재 뇌물수수와 직권남용 혐의 등 사법 리스크에도 휩싸여 군정 안정성과 연속성을 위협하고 있다”고 비판했다.







민주당 후보들에 대해서는 “엄격한 공천 심사를 거쳐 도덕성과 정책 역량, 행정 능력을 검증받은 준비된 후보들”이라며 “지역 현안을 해결할 실행력과 중앙정부와의 협력 체계를 갖춘 인물들”이라고 평가했다.



이어 “도덕성은 기본이고 능력은 필수”라며 “군민의 신뢰를 회복하고 진도의 미래를 책임질 검증된 여당 후보에게 힘을 모아달라”고 호소했다.



무소속 김희수 후보는 군수로 재직하던 지난 2월 4일 해남문화예술회관에서 열린 전남 행정통합 타운홀미팅에서 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언을 해 외교적 논란과 사회적 파장을 일으켰다.



이 발언은 행사 생중계를 통해 그대로 전파됐고, 국내외에서 비판이 거세게 일었다. 이에 민주당은 김 군수에 대한 비상징계 안건을 상정해 최고위원 전원 만장일치로 제명을 의결했다.



김 후보는 또 같은달 9일 진도군 군내중 체육관에서 열린 ‘군민과의 대화’ 자리에서 도로 관련 민원을 제기하는 군민들에게 욕설을 섞어 고성을 지르며 주민들의 원성을 샀다.



김 후보는 먼저 한 민원인이 목소리를 높여 도로 관련 문제를 제기하자 “허참 애통터질 일이세”라며 비꼬았고, 항의하는 한 군민에게 “고놈도 시끄럽네” “개XX XX”이라며 욕설을 했다.



특히 김 후보는 군수 재직 시 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의와 직권남용권리행사방해 혐의로 현재 검찰 수사도 받고 있다.



김 후보는 2023년 진도읍 사택 조성 과정에서 나무·골재 등 수천만원 상당의 건설 자재를 A씨로부터 제공받은 혐의를 받는다.



또 진도항 내 항만시설 사용허가 과정에서 골재채취 업체 대표 A씨로부터 금품을 받고, 특정 업체에 불이익을 준 혐의도 받는다.



피해 업체는 2017년부터 5차례에 걸쳐 진도항 내 항만시설 사용허가를 받아 토석을 운반해 왔으나, 김 후보가 군수로 취임한 2022년 10월 이후 허가를 받지 못했다고 주장했다.



앞서 경찰은 김 후보가 군수 재직 시 사업 인허가 권한을 가진 지위에 있었던 만큼 업무 연관성이 있는 업체로부터 금전적 이득을 얻은 것은 대가성을 띤 뇌물에 해당한다고 판단해 검찰로 넘겼다.



진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당 전남도당이 6·3 지방선거를 앞두고 진도군을 향해 여당 후보 지지를 호소하며 무소속 후보에 대한 강도 높은 비판을 이어갔다.민주당 전남도당은 18일 ‘진도군민께 드리는 호소문’을 통해 “이번 선거는 단순한 지역 일꾼을 뽑는 선거가 아니라 진도의 미래와 다음 세대의 방향을 결정하는 중대한 선택”이라며 “검증된 민주당 후보와 불안한 군정 사이에서 군민들의 현명한 판단이 필요하다”고 밝혔다.민주당은 7월 1일 출범 예정인 전남·광주 통합특별시 체제를 강조하며 “진도를 서남권 해양관광·수산업·문화예술·미래에너지 산업 중심지로 육성하기 위해서는 중앙정부와 긴밀히 연결된 여당의 힘이 필요하다”고 주장했다.이어 “민주당은 도지사와 시장·군수가 하나의 원팀으로 움직이며 지역 현안 해결과 국비 확보에 총력을 다하겠다”며 “농수산업 지원과 관광산업 육성, 미래산업 기반 조성까지 여당의 힘으로 진도 발전을 책임지겠다”고 밝혔다.무소속으로 진도군수 선거에 나선 김희수 후보에 대한 공세도 이어졌다. 전남도당은 “상대 후보는 과거 외국인 여성 비하 발언 논란으로 당에서 제명된 인물”이라며 “현재 뇌물수수와 직권남용 혐의 등 사법 리스크에도 휩싸여 군정 안정성과 연속성을 위협하고 있다”고 비판했다.또 “출처가 불명확한 해외 학위 논란까지 제기되며 도덕성과 자질에 대한 우려가 커지고 있다”며 “군민의 선택을 받기 위해서는 무엇보다 도덕성과 책임감이 우선돼야 한다”고 강조했다.민주당 후보들에 대해서는 “엄격한 공천 심사를 거쳐 도덕성과 정책 역량, 행정 능력을 검증받은 준비된 후보들”이라며 “지역 현안을 해결할 실행력과 중앙정부와의 협력 체계를 갖춘 인물들”이라고 평가했다.이어 “도덕성은 기본이고 능력은 필수”라며 “군민의 신뢰를 회복하고 진도의 미래를 책임질 검증된 여당 후보에게 힘을 모아달라”고 호소했다.무소속 김희수 후보는 군수로 재직하던 지난 2월 4일 해남문화예술회관에서 열린 전남 행정통합 타운홀미팅에서 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언을 해 외교적 논란과 사회적 파장을 일으켰다.이 발언은 행사 생중계를 통해 그대로 전파됐고, 국내외에서 비판이 거세게 일었다. 이에 민주당은 김 군수에 대한 비상징계 안건을 상정해 최고위원 전원 만장일치로 제명을 의결했다.김 후보는 또 같은달 9일 진도군 군내중 체육관에서 열린 ‘군민과의 대화’ 자리에서 도로 관련 민원을 제기하는 군민들에게 욕설을 섞어 고성을 지르며 주민들의 원성을 샀다.김 후보는 먼저 한 민원인이 목소리를 높여 도로 관련 문제를 제기하자 “허참 애통터질 일이세”라며 비꼬았고, 항의하는 한 군민에게 “고놈도 시끄럽네” “개XX XX”이라며 욕설을 했다.특히 김 후보는 군수 재직 시 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의와 직권남용권리행사방해 혐의로 현재 검찰 수사도 받고 있다.김 후보는 2023년 진도읍 사택 조성 과정에서 나무·골재 등 수천만원 상당의 건설 자재를 A씨로부터 제공받은 혐의를 받는다.또 진도항 내 항만시설 사용허가 과정에서 골재채취 업체 대표 A씨로부터 금품을 받고, 특정 업체에 불이익을 준 혐의도 받는다.피해 업체는 2017년부터 5차례에 걸쳐 진도항 내 항만시설 사용허가를 받아 토석을 운반해 왔으나, 김 후보가 군수로 취임한 2022년 10월 이후 허가를 받지 못했다고 주장했다.앞서 경찰은 김 후보가 군수 재직 시 사업 인허가 권한을 가진 지위에 있었던 만큼 업무 연관성이 있는 업체로부터 금전적 이득을 얻은 것은 대가성을 띤 뇌물에 해당한다고 판단해 검찰로 넘겼다.진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지