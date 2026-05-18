제46주년 5·18민주화운동 기념식, ‘최후항전지’서 거행
이재명 대통령 취임 후 첫 참석해
헌법 전문 수록 등 3대 약속 제시
“5·18 정신 헌법 전문 수록 최선”
제46주년 5·18민주화운동 기념식이 18일 5·18 최후항전지인 옛 전남도청 일원에서 거행됐다.
‘오월, 다시 광장을 품다’를 주제로 열린 이날 기념식에는 이재명 대통령 내외와 5·18민주유공자 및 유족, 정부 주요 인사, 학생 등 3000여명이 참석한 가운데 약 50분간 진행됐다.
기념식은 최근 항쟁 당시 모습을 되찾은 옛 전남도청 옥상 위에 국기를 게양하는 의례를 시작됐다. 이어 주제영상 시청과 현장 선언, 기념사, 기념공연, 특별공연, ‘임을 위한 행진곡’ 제창 순으로 진행됐다.
기념공연 ‘오월의 기억’은 5·18민주화운동을 다룬 시와 소설, 일기를 ‘그날의 기억’ ‘남겨진 기억’ ‘우리의 기억’ 등 3막으로 재구성한 시 낭독극으로 이뤄졌다. 기념공연은 1980년 5월 광주의 참상을 기억하고, 오월 정신을 미래 세대로 계승해 나가자는 메시지를 담았다.
취임 후 처음 5·18 기념식에 참석한 이 대통령은 기념사에서 5·18 정신 헌법 전문 수록 등 3대 약속을 제시했다.
이 대통령은 “5·18 정신 헌법 전문 수록을 위해 최선을 다하겠다”며 “정치적 이해관계를 초월한 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속인 만큼 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡히 요청드린다”고 밝혔다. 이 대통령은 옛 전남도청 일원 ‘K-민주주의 성지’ 조성, 5·18 민주유공자 직권등록 제도 도입도 약속했다. 대통령의 명시적 약속에 기념식에 참석한 5·18 유공자와 유족들은 박수로 화답했다.
기념식은 참석자가 함께 ‘임을 위한 행진곡’을 제창하는 것으로 마무리됐다. 이 대통령 내외와 기념식 참석자들은 오른손을 힘차게 흔들며 ‘임을 위한 행진곡’을 함께 불렀다.
이번 기념식은 계엄군에 폭압에 맞선 시민군이 끝까지 항쟁하다 산화한 옛 전남도청 일원에서 개최돼 의미를 더했다. 5·18 국가기념식이 5·18민주광장에서 열린 것은 2020년에 이어 이번이 두번째로, 민주광장은 최근 복원을 마치고 시민 품으로 돌아온 옛 전남도청 바로 앞에 자리하고 있다. 이 대통령은 기념식 이후 이날 공식 개관한 옛 전남도청을 관람했다.
한편, 이날 기념식은 금남로 방면에 설치된 LED 전광판을 통해 생중계 돼 초청장 없이도 누구나 함께할 수 있는 열린 행사로 진행됐다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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