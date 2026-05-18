시사 전체기사

‘꼬마탐험대가 발견했던’ 만장굴, 2년 5개월 만에 다시 열린다

입력:2026-05-18 12:25
공유하기
글자 크기 조정
만장굴 내부. 제주도 제공

제주 만장굴이 낙석 발생으로 폐쇄된 지 2년 5개월 만에 다시 탐방객을 맞는다.

제주도 세계유산본부는 제주시 구좌읍 만장굴 내 안전 조치를 마무리하고 오는 30일 재개방한다고 18일 밝혔다.

만장굴은 2023년 12월 29일 주 출입구 상층부에서 낙석이 발생해 전면 폐쇄됐다. 당시 탐방로 입구 5ｍ 높이에서 지름 70㎝ 크기의 돌이 떨어졌다. 인명 피해는 없었다. 낙석은 온도 변화에 취약한 동굴 입구부에서 결빙이 풀리면서 발생한 것으로 추정됐다.


제주도는 이후 추가 낙석 위험을 차단하는 조치를 진행했다. 또 탐방로 1㎞ 구간에 데크와 주변 조명을 교체하는 등 환경 개선 사업도 병행했다.

당시 떨어진 낙석. 제주도 제공

만장굴은 2007년 한라산, 성산일출봉과 함께 유네스코 세계자연유산으로 지정된 ‘거문오름 용암동굴계’의 핵심 유산이다.

거문오름에서 분출한 용암이 월정리 해안까지 약 14㎞를 이동하면서 형성된 용암동굴군 8개 중 하나다.


총 길이는 약 7.4㎞이며 주 통로는 폭 18m·높이 23m로 세계적으로 매우 큰 규모다.

특히 해안사구에 의해 용암동굴 내부에 석회동굴에서 볼 수 있는 종유석과 유사한 생성물이 형성돼 학술적 가치가 높다.

연중 평균 기온은 12도 안팎으로 유지돼 여름철에 관광객들에게 인기가 많다. 일반 관람객에게는 약 1㎞ 구간이 공개된다.

만장굴은 1946년 인근 김녕초등학교 교사였던 고 부종휴 선생과 그의 제자들에 의해 최초로 발견됐다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘정원오 뒤 문신남’이 조폭?…“표면만 보고 인신공격”
[단독]트럼프, 李대통령에 “김정은 날 좋아해, 만나고 싶다” 언급
백악관 “트럼프·시진핑, 北 비핵화 공동 목표 확인”…이란전쟁과 함께 거론된 북핵
노조간부 직책수당 편성 뒷말에… “파업하는 김에 쉬자” 분위기도
“회사 없애버려야”… 삼성전자 노조 부위원장 극언 시끌
환율·금리에 출렁인 코스피… 외인, 자산 재조정에 차익실현도
“환영합니다” 외쳤지만…눈길 한번 없이 떠난 北축구단
‘사망자 88명’ 에볼라 발견까지 3주… 조용한 확산에 불리해진 대응
국민일보 신문구독