‘꼬마탐험대가 발견했던’ 만장굴, 2년 5개월 만에 다시 열린다
제주 만장굴이 낙석 발생으로 폐쇄된 지 2년 5개월 만에 다시 탐방객을 맞는다.
제주도 세계유산본부는 제주시 구좌읍 만장굴 내 안전 조치를 마무리하고 오는 30일 재개방한다고 18일 밝혔다.
만장굴은 2023년 12월 29일 주 출입구 상층부에서 낙석이 발생해 전면 폐쇄됐다. 당시 탐방로 입구 5ｍ 높이에서 지름 70㎝ 크기의 돌이 떨어졌다. 인명 피해는 없었다. 낙석은 온도 변화에 취약한 동굴 입구부에서 결빙이 풀리면서 발생한 것으로 추정됐다.
제주도는 이후 추가 낙석 위험을 차단하는 조치를 진행했다. 또 탐방로 1㎞ 구간에 데크와 주변 조명을 교체하는 등 환경 개선 사업도 병행했다.
만장굴은 2007년 한라산, 성산일출봉과 함께 유네스코 세계자연유산으로 지정된 ‘거문오름 용암동굴계’의 핵심 유산이다.
거문오름에서 분출한 용암이 월정리 해안까지 약 14㎞를 이동하면서 형성된 용암동굴군 8개 중 하나다.
총 길이는 약 7.4㎞이며 주 통로는 폭 18m·높이 23m로 세계적으로 매우 큰 규모다.
특히 해안사구에 의해 용암동굴 내부에 석회동굴에서 볼 수 있는 종유석과 유사한 생성물이 형성돼 학술적 가치가 높다.
연중 평균 기온은 12도 안팎으로 유지돼 여름철에 관광객들에게 인기가 많다. 일반 관람객에게는 약 1㎞ 구간이 공개된다.
만장굴은 1946년 인근 김녕초등학교 교사였던 고 부종휴 선생과 그의 제자들에 의해 최초로 발견됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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