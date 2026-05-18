페르소나AI ‘생성AI 선도 인재 양성 사업’ 주관기관 선정
페르소나에이아이가 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원이 추진하는 ‘생성AI 선도 인재 양성 사업’의 주관기관으로 선정됐다. 이번 사업은 생성형 인공지능 분야의 핵심 인재를 체계적으로 양성하고, 산업 수요에 부합하는 실전형 연구개발 역량을 강화하기 위해 마련된 국가 전략 프로젝트다.
페르소나AI는 ‘고성능 경량 H-MoE 경량 파운데이션 모델 기반 On-Local 다도메인 생성형 AI 시스템 개발’을 사업 주제로 제시하고, 고려대학교, 중앙대학교, 가천대학교와 함께 컨소시엄을 구축한다. 이를 통해 생성형 AI 기술 고도화와 현장 중심 인재 양성을 동시에 추진할 계획이다.
이번 사업에서 페르소나AI는 기업 주관기관으로서 생성형 AI 파운데이션 모델 API와 연구용 데이터를 제공하고, 한국어 특화 소형 언어모델(sLLM), 멀티모달 특화 sLLM, 온디바이스 영상 생성 AI 기술을 기반으로 한 핵심 기술 개발을 이끈다.
공동연구개발기관인 대학들은 각 연구 프로젝트별 R&D 수행을 맡아 논문 및 기술 성과를 도출하고, 성과 발표회 개최와 우수 연구자 선발을 통해 학생들의 현장 참여와 연구 역량 강화를 지원한다.
연구는 크게 세 가지 핵심 프로젝트로 구성된다. ‘사실성 기반 한국어 고성능 경량 LLM RAG 생성 AI 기술 개발’을 통해 한국어 환경에 최적화된 고성능·경량 모델을 개발하고, 다양한 전문 도메인에 적용 가능한 신뢰성 높은 RAG 시스템을 구축한다.
‘온로컬 경량 LLM 기반 유저 맥락 인지 및 도메인 에이전트 기술 개발’을 통해 온디바이스 환경에서도 구동 가능한 경량 모델과 멀티모달 처리 기술을 결합해 사용자 맥락을 실시간으로 반영하는 AI 에이전트 기술을 개발한다. 또한 ‘디스플레이 특성 기반 온디바이스 경량 생성형 AI 영상 최적화 기술 개발’을 통해 다양한 디바이스 환경에서 영상 생성 AI의 실시간 처리 안정성과 최적화 성능을 확보한다.
페르소나AI 관계자는 “이번 사업을 통해 한국어 중심의 경량 생성 AI 기술 경쟁력을 확보하고, 실제 산업 현장에서 활용 가능한 온디바이스 AI 솔루션을 구현할 것”이라며 “산학 협력을 기반으로 글로벌 수준의 생성 AI 인재를 양성하는 데 기여하겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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