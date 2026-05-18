인천시, 남동공단 일대 GIS 최신화 추진… 정확도 개선

사업 위치도. 인천시 제공

시는 5억원의 예산을 투입해 지하 매설물이 밀집한 남동공단 일대 상수관로 45㎞ 구간을 대상으로 사업을 진행한다. 정비 대상에는 도수관, 송수관, 배수관(급수관 제외)이 모두 포함된다. 구역을 3개 권역으로 나눠 오는 11월까지 정밀 조사와 정보 업데이트가 이뤄질 예정이다.