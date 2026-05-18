인천시, 남동공단 일대 GIS 최신화 추진… 정확도 개선
인천시가 남동국가산업단지 일대의 상수도관 관리 효율을 높이고 지하 시설물 관련 사고를 예방할 수 있도록 상수도 지리정보시스템(GIS) 정보를 최신화한다.
인천시는 체계적인 시설물 관리와 스마트한 상수도 행정을 위해 ‘2026년 상수도 GIS 정보 수정·갱신 사업’을 추진한다고 18일 밝혔다.
이번 사업은 단순 도면을 기반으로 구축된 기존 상수도 GIS 정보를 위성통신과 정밀 측량 기술을 활용해 디지털 데이터로 최신화하는 작업이다. 상수도관의 정확한 위치와 매설 깊이 등을 파악해 데이터의 오차를 최소화하는 것이 핵심이다.
시는 5억원의 예산을 투입해 지하 매설물이 밀집한 남동공단 일대 상수관로 45㎞ 구간을 대상으로 사업을 진행한다. 정비 대상에는 도수관, 송수관, 배수관(급수관 제외)이 모두 포함된다. 구역을 3개 권역으로 나눠 오는 11월까지 정밀 조사와 정보 업데이트가 이뤄질 예정이다.
시는 여러 기반 시설이 복잡하게 얽혀 있는 남동공단 특성상 정밀한 지하 시설물 정보가 관로 파손이나 싱크홀 등 예기치 못한 안전사고를 막는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
이와 함께 GIS 정보가 정교해지면 현장 업무 효율성도 대폭 향상될 전망이다. 도로 굴착이나 누수 복구 작업 시 관로 위치를 파악하는 작업이 훨씬 빠르고 정확해져 작업 지연이나 돌발 사고를 방지할 수 있기 때문이다.
장병현 시 상수도사업본부장은 “지하 시설물 데이터는 안정적인 도시 관리와 시민 안전을 위한 가장 기초적인 자료”라며 “선제적인 시설 관리 체계를 구축해 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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