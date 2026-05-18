‘안부에 빨래까지’…청주시, 고독사 예방
2개월 마다 방문 세탁·수거
생필품 꾸러미 우편 서비스
충북 청주시가 고독사 예방에 앞장서고 있다. 안부 살핌 우편서비스와 세탁지원 등 고독사 예방을 위한 다양한 사업을 추진한다.
청주시와 충북청주지역자활센터는 18일 고독사 제로(zero) 장년층 1인 가구 빨래해드림 업무협약을 하고 이달부터 연말까지 사업을 운영한다.
지원 대상은 고독사 위험군 장년층 1인 가구 100명이다. 사업비 2000만원은 고향사랑기금을 활용한다.
시는 앞서 50∼64세 저소득 장년층 1인 가구를 대상으로 전수조사를 실시해 고독사 위험군 345명을 발굴했다. 이 중 100명을 고위험군으로 분류해 이번 사업 대상자로 선정했다.
사업은 2개월마다 대상자 가정을 방문해 이불 등 집에서 세탁하기 어려운 빨래를 수거·세탁한 뒤 다시 전달하는 방식으로 진행된다.
세탁 지원에 그치지 않고 방문 과정에서 건강 상태와 생활환경도 확인한다. 이상 징후가 발견될 경우 즉시 청주시 복지서비스와 연계해 필요한 지원을 받을 수 있도록 할 계획이다.
시는 이와 별도로 고독사 예방을 위한 안부 살핌 우편서비스도 시행하고 있다. 우체국 집배원들은 장년층 1인 가구 고독사 위험군 100명을 대상으로 2주 단위로 생필품 꾸러미를 배송하며 대상자 안부를 확인한다. 집배원들은 건강과 집안 상태를 점검하는 체크리스트를 활용한다. 이들은 부재 시 다음 날 재방문하고 이상 징후 발견 시 즉시 지자체에 알린다.
시 관계자는 “위기 주민을 조기에 발견하고 촘촘한 사회안전망을 구축하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다”며 “생활 속 돌봄이 필요한 시민들을 위해 지역사회와 협력한 복지안전망 구축에 힘쓰겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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