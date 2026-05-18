김태수 서울시의원 재선 도전…“성북구 발전 로드맵 완성할 것”
석관동 선거사무소 개소식에 지역주민 1000여명 집결
장위동 뉴타운·역세권 활성화 등 지역 현안 완수 의지 밝혀
국민의힘 소속 김태수 서울시의회 주택공간위원장(성북4)이 오는 지방선거에서 재선에 도전한다. 김 위원장은 17일 서울 석관동 선거사무소 개소식을 열고 “지역발전 로드맵을 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.
이날 개소식에는 지역주민과 국민의힘 주요 인사 1000여명이 참석했다. 단상에 오른 내빈들은 일제히 단결을 강조했다. 지난 지방선거보다 경쟁 구도가 만만치 않다는 현실 인식이 깔린 발언이었다.
김 위원장은 인사말에서 “시의회 후반기 주택공간위원장으로서 지역발전의 초석을 다졌다”며 “앞으로 4년이 주어진다면 그동안 설계한 발전 로드맵을 완성하는 데 충실히 임하겠다”고 말했다. 성북구 발전을 위해 반드시 완수해야 할 과제로는 장위동 뉴타운 사업을 가장 먼저 꼽았다.
인프라 확충도 핵심 공약으로 내세웠다. 김 위원장은 “주민 삶의 질 향상을 위해 호텔·콘퍼런스·영화관 같은 지역 인프라를 동시에 확충해야 한다”며 역세권 활성화 사업을 통해 지역의 랜드마크를 만들겠다고 강조했다. 단순한 주거지역에서 벗어나 자족 기능을 갖춘 도시로 탈바꿈시키겠다는 구상이다.
그는 이를 실현하기 위한 조건으로 정책의 연속성을 내세웠다. 시의회 전반기 주택공간위원회 부위원장, 후반기 위원장을 거치며 쌓아온 전문성이 지역 발전에 필수적이라는 논리다.
성북구의회 의원 3선을 거친 김 위원장은 지난 4년간 서울시의회에서 대통령 표창(민주평화통일자문회의 의장 명의)과 성평등가족부 장관상을 받았다. 적극행정대상·매니페스토 좋은조례 최우수상·우수의정대상·행정사무감사 우수의원으로도 선정됐다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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