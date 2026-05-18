인천 용유 도시개발구역 지정 고시… “관광 수요 기대”
인천도시공사(iH)는 18일 인천 용유 도시개발구역 지정이 확정 고시됐다고 밝혔다.
이번 지정고시는 지난 3월 25일 구역지정을 위한 도시계획위원회의 심의 통과에 따른 후속 조치다.
인천 용유 도시개발은 중구 을왕동 약 59만3000㎡ 규모의 용유 해변 자연환경을 보전·활용해 친환경 관광휴양 복합도시를 조성하는 사업이다. 다양한 관광문화시설과 지역 명소화 시설 등이 자리할 계획이다.
특히 사업대상지는 인천국제공항, 파라다이스시티, 인스파이어 리조트, 왕산마리나 등 주변 개발사업과의 시너지로 다양한 관광 수요가 기대된다.
또 용유역과 연접해 대중교통 접근성이 우수하고 인천국제공항고속도로, 제2경인고속도로와 연계된 영종해안도로 및 청라하늘대교를 통한 광역접근성이 뛰어나다.
류윤기 iH 사장은 “지방자치단체, 원주민들과 지속적으로 소통해 지역경제 활성화에 기여하는 관광휴양 복합도시로 조성하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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