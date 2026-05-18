금품 의혹·후보 매수 공방…얼룩지는 전북교육감 선거
경찰, 이남호 후보 캠프 압수수색… 언론인 금품 제공 의혹 수사
이남호 측 “개인 간 거래”… 천호성 측 의혹엔 역공
정책 경쟁 실종 속 상호 폭로전 격화
6·3 지방선거를 앞둔 전북교육감 선거가 금품 제공 의혹과 후보 매수 논란, 상호 고발전까지 이어지며 혼탁 양상을 보이고 있다. 상대적으로 정책 검증이 어려운 교육감 선거 특성상 사법 공방이 선거 이슈를 잠식하면서 유권자 피로감도 커지고 있다는 지적이 나온다.
18일 전북경찰청 등에 따르면 익산경찰서는 공직선거법 위반 혐의로 이남호 전북교육감 후보 선거사무소 관계자 사무실 등에 대해 압수수색을 실시했다. 압수수색은 지난 15일 약 3시간 동안 진행됐다. 이 후보의 휴대전화와 PC 등도 압수대상에 포함된 것으로 알려졌다.
경찰은 선거캠프 핵심 관계자인 전 공보담당자 A씨가 특정 언론인에게 우호적인 기사 게재를 요구하며 200만원 상당의 금품을 건넨 정황을 포착한 것으로 알려졌다.
경찰은 선거사무소 관계자와 언론인 사이에 부정한 금전 거래가 있었는지 확인하기 위해 관련 자료를 확보한 것으로 전해졌다.
경찰은 압수한 휴대전화와 컴퓨터 등 전자기기에 대해 디지털 포렌식을 진행 중이며 분석 결과를 토대로 이 후보 소환 조사 여부 등을 결정할 방침이다.
경찰 관계자는 “법원에서 적법하게 발부받은 영장에 따라 통상적인 압수수색 절차를 진행했다”며 “수사 중인 사안인 만큼 구체적인 혐의 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.
경찰은 특정 개인의 일탈 여부뿐만 아니라 캠프 차원의 관여 가능성 등도 배제하지 않은 채 관련 의혹 전반을 확인하고 있는 것으로 전해졌다.
이 후보 선거사무소 측은 입장문을 내고 “사실관계를 확인한 결과 언론인 출신으로 후보를 돕던 공보담당자와 평소 친분이 있던 언론인 선후배 사이의 개인적 금전 거래였던 것으로 확인됐다”고 밝혔다.
이어 “경찰이 당사자들의 직책을 근거로 언론 보도에 영향을 주기 위한 행위로 의심한 것으로 보인다”며 “해당 관계자는 책임을 지고 공보 업무에서 사퇴했으며 향후 선거운동에서도 배제했다”고 설명했다.
이 후보 측은 또 시민사회단체가 고발한 천호성 후보와 유성동 전 후보 간 ‘후보 매수 의혹’에 대해서도 신속한 수사가 필요하다고 주장했다.
이들은 “전북교육감 후보 단일화 과정에서 교육청 고위직 제안이 있었다는 의혹과 관련해 증거인멸 우려가 있는 만큼 경찰이 압수수색 등 강제수사에 나서야 한다”고 촉구했다.
앞서 전북교육감 후보 단일화 과정에서 불거진 ‘정책국장 자리 거래 의혹’과 관련해 천호성 예비후보와 유성동 전 예비후보도 지난 11일 경찰에 고발됐다. 시민단체인 공직공익비리신고 전국시민운동연합(공신연)은 공직선거법 위반(매수 및 이해유도죄) 등의 혐의로 이들을 전주덕진경찰서에 고발했다.
지역 교육계 안팎에서는 교육감 선거가 정책과 교육 비전 경쟁보다 의혹 제기와 수사 공방 중심으로 흐르면서 본래 취지가 흐려지고 있다는 우려도 나온다.
전주·익산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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