김우경 가천대 길병원장, 대한사립대학병원협회장 선출

김우경 가천대 길병원장. 길병원 제공

김 신임 회장은 지난 2022년 7월 가천대 길병원장으로 취임해 병원을 이끌고 있다. 지난달에는 대한병원협회 제1정책위원장으로 선임되는 등 의료계 발전을 위해 활발한 활동을 이어오고 있다.