김우경 가천대 길병원장, 대한사립대학병원협회장 선출
김우경(사진) 가천대 길병원장이 지난 14일 제주도 테디밸리리조트에서 개최된 대한사립대학병원협회 정기총회에서 제11대 협회장으로 선출됐다. 임기는 이달부터 2년이다.
김 신임 회장은 지난 2022년 7월 가천대 길병원장으로 취임해 병원을 이끌고 있다. 지난달에는 대한병원협회 제1정책위원장으로 선임되는 등 의료계 발전을 위해 활발한 활동을 이어오고 있다.
김 신임 회장은 한양대 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 석·박사 학위를 받았다. 지난 2000년 가천대 길병원 신경외과 교수로 부임한 이후 홍보실장 겸 대변인, 국제의료센터장, 척추센터 소장, 뇌과학연구원장, 진료대외부원장, 의생명연구원 부원장 등 주요 보직을 두루 역임했다.
또 신경외과 전문의로서 대한경추연구회 회장, 대한척추신기술학회 공동회장을 지냈으며 대한신경외과학회 이사장을 역임하면서 대한민국 필수의료를 살리기 위한 국회공청회를 2차례나 개최하는 등 활발한 리더십을 앞세워 합리적인 판단과 경영 감각으로 능력을 높이 평가받았다.
김 신임 회장은 18일 “대한사립대학병원협회 산하 모든 병원들이 코로나 펜데믹과 의정사태 등 국가적 위기 때 마다 국민의 생명을 지키기 위해 제자리를 묵묵히 지키며 최선을 다해왔지만 그 여파는 아직도 끝나지 않은 채 현재 진행형”이라며 “이를 극복하기 위해 모든 회원 병원들이 한마음으로 단합하고 협회가 올바른 보건 의료 정책 방향을 제시함은 물론 병원 발전 및 국민 건강 증진을 위한 소통의 창구로 적극적인 역할을 할 수 있도록 모든 역량을 집중해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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