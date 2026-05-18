부산에 뺏길라…대구 지역사회 국립오페라단 유치 한목소리

대구 오페라하우스 전경. 국민DB

소식이 전해지자

대구지역에서 위기감이 높아졌다. 영화, 게임 등 다양한 문화 콘텐츠로 유명한 부산시는 문화도시 완성을 위해 오페라 육성에 나서고 있고 국립오페라단 유치에도 관심이 많은 것으로 알려졌다. 민선8기 대구지역 문화·예술기관 통폐합 때문에 지역 오페라 위상이 축소됐다는 평가도 위기감을 키운 원인 중 하나로 꼽힌다.