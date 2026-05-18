부산에 뺏길라…대구 지역사회 국립오페라단 유치 한목소리
‘오페라 도시’ 타이틀을 지키기 위해 대구 지역사회가 나섰다. 문화 콘텐츠 육성에 적극적인 부산이 오페라까지 세를 확장하자 위기감을 느낀 것이다.
대구지역 문화·정치·경제·언론계 인사 134명(이하 시민단)은 ‘국립오페라단 대구 유치를 위한 오페라를 사랑하는 대구시민 100인 선언’을 이르면 19일 문화체육관광부와 청와대에 전달할 계획이라고 18일 밝혔다. 시민단은 선언문을 정부에 전달하기 전 대구시에 먼저 보내 검토를 거치기로 했다.
선언문에는 균형 발전을 위해 대구가 국립오페라단을 유치해야 된다는 주장 등이 담겨 있다. 선언문 작성에는 역대 대구시장과 시의회 의장들, 문화·예술단체 수장들, 대구상공회의소 회장, 대학총장, 시민단체 대표, 법조인, 교수 등이 참여했다. 시민단 대표는 김범일 전 대구시장과 우동기 전 지방시대위원회 위원장이 맡았다.
선언문에 따르면 지난 정부 때 국립예술단체·기관의 지방 이전 사업이 검토됐고 사업 중 하나로 국립오페라단 대구 이전이 거론됐다. 하지만 정권이 바뀌면서 실행 여부가 불투명해졌다. 이런 상황에서 2027년 하반기 부산오페라하우스 개관 소식이 전해지자 대구지역에서 위기감이 높아졌다. 영화, 게임 등 다양한 문화 콘텐츠로 유명한 부산시는 문화도시 완성을 위해 오페라 육성에 나서고 있고 국립오페라단 유치에도 관심이 많은 것으로 알려졌다. 민선8기 대구지역 문화·예술기관 통폐합 때문에 지역 오페라 위상이 축소됐다는 평가도 위기감을 키운 원인 중 하나로 꼽힌다.
시민단 관계자는 “부산시의 경우 이미 국립부산국악원, 국립청년연희단 등 5개 국립문화기관·단체를 보유한 반면 대구는 국립대구박물관 1개만 보유하고 있다”며 “국립오페라단까지 부산으로 가면 지역 간 갈등과 불균형을 초래할 것”이라고 목소리를 높였다.
시민단은 대구 오페라의 역사와 인프라를 유치 근거로 삼고 있다. 대구 출신 음악인 현제명이 작곡한 ‘춘향전’이 한국 최초 창작 오페라로 인정받고 있고 본격적인 대학의 성악 교육도 지역에서 바리톤 이점희 교수에 의해 시작됐다는 것이다. 국내 최초이자 유일한 오페라 관련 시립단체 ‘대구시립오페라단’과 오페라 전문 제작 극장 ‘오페라하우스’ 보유, 2003년부터 20년 넘게 대구국제오페라축제 개최 등도 강점으로 내세웠다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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