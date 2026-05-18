요요는 몸 망가뜨린다? “근거 없어… 진짜 위험한 건 감량 포기”

덴마크·독일 연구진, 국제학술지 게재

감량·재증가 반복, 해롭단 증거 없어

체중 다시 늘면 감량 이점 사라질 뿐

감량 전보다 위험 커진다는 뜻 아냐

“실패해도 해롭지 않아… 포기가 더 문제”

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

“요요가 건강에 해롭단 증거 못 찾아”



보고된 부정적 영향의 대부분은

정황적일 가능성이 크다”며

노화나 의도하지 않은 체중 감소, 반복적인 비만 유발 환경 노출 등이 원인일 수 있다고 설명했다.

또 비만이 일찍 시작되거나 누적된 기간이 더 길어서 나타난 결과일 수도 있다고 봤다.

때로는 반복적인 체중 감량 시도가 ‘득보다 실이 많을 수 있다’는 제안으로 이어지기도 했다”며 “이번 분석은 이런 서사에 의문을 제기한다”고 해설했다.

“유지 어려워도 감량 노력 포기 말아야”



이전보다 더 나빠진다는 뜻이 아니라 감량 전 상태로 돌아가는 것에 가깝다고 연구진은 설명했다.

“이점을 잃는 것과 해를 일으키는 것 사이에는 중요한 차이가 있다”고 설명했다.

대부분의 경우 체중 감량 시도로 얻는 이점이 더 크다고 평가했다.

약물은 상당한 체중 감량 효과를 내지만 치료 중단 후에는 많은 환자가 다시 체중이 늘어나는 요요를 겪는다.

이런 패턴을 그저 해롭다고 치부해서는 안 된다는 게 이번 연구의 의의다.

연구진은 과체중이나 비만을 겪는 이들이 체중 유지가 어렵다는 이유만으로 감량 노력을 포기하지 않도록 격려해야 한다고 강조했다.