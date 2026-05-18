요요는 몸 망가뜨린다? “근거 없어… 진짜 위험한 건 감량 포기”

다이어트 등으로 줄였던 몸무게가 다시 돌아오는 요요, 즉 체중 순환이 몸을 망가뜨린다는 주장은 과학적 근거가 부족하다는 분석이 나왔다.
체중이 다시 돌아오더라도 감량으로 얻었던 이점이 사라질 뿐 건강이 전보다 더 나빠지지는 않는 것으로 평가됐다. 가장 해로운 것은 요요 걱정에 감량을 완전히 포기하는 것이라고 연구진은 지적했다.
“요요가 건강에 해롭단 증거 못 찾아”덴마크와 독일 연구진은 최근 국제학술지 ‘랜싯 당뇨병·내분비학’에 게재한 논문에서 체중 감량과 재증가의 반복이 그 자체로 건강에 장기적으로 손상을 입힌다는 증거는 찾을 수 없었다고 밝혔다.
덴마크 코펜하겐대 파이돈 마그코스 교수와 독일 당뇨병연구센터(DZD) 노르베르트 슈테판 교수가 인간과 동물을 대상으로 한 수십 년간의 연구를 검토해 체중 순환이 실제로 건강에 해로운지 평가했다.
그동안 요요는 지방량이 근육량보다 더 크게 반등하며 근육 손실을 촉진하고 대사율(몸이 에너지를 쓰는 속도)를 떨어뜨릴 수 있는 변화로 여겨져 왔다. 이런 다이어트는 혈당 조절 능력이 떨어지는 포도당 불내성 등 대사 합병증과 비만을 악화시킬 수 있다는 지적을 받았다.
연구진은 논문에서 “전반적으로 현재의 근거는 체중 순환 그 자체와 비만인 사람들에게서 나타나는 임상적 해로움 사이의 인과관계를 뒷받침하지 않는다”고 결론 내렸다.
요요 다이어트가 근육량을 과도하게 줄이거나 기초대사량을 장기적으로 떨어뜨린다거나, 당뇨병·심혈관질환 위험을 높인다는 주장 등은 충분히 입증되지 않았다는 게 분석 결과다.
연구진은 “보고된 부정적 영향의 대부분은 (과학적이 아니라) 정황적일 가능성이 크다”며 노화나 의도하지 않은 체중 감소, 반복적인 비만 유발 환경 노출 등이 원인일 수 있다고 설명했다. 또 비만이 일찍 시작되거나 누적된 기간이 더 길어서 나타난 결과일 수도 있다고 봤다.
이미 건강 상태가 나쁘거나 질병 위험이 높은 상태에서 체중이 자주 변한 것을 ‘체중 변화→건강 악화’로 거꾸로 판단했을 수 있다는 점도 지적했다.
슈테판 교수는 DZD 보도자료에서 “기저 질환, 노화, 전반적 비만 노출 기간을 적절히 고려하면 체중 순환의 해로운 효과로 여겨졌던 것들이 대부분 사라진다”고 설명했다.
마그코스 교수는 “체중 문제로 어려움을 겪는 많은 사람들은 ‘요요 다이어트’가 근육 손실을 초래하고 어떤 식으로든 대사를 손상시킬 거라고 두려워해 체중 감량을 시도하는 것 자체를 꺼린다”며 “우리의 검토는 이런 두려움이 대체로 근거가 없다는 것을 보여준다”고 말했다.
DZD는 “수십 년 동안 체중 순환은 지방 증가, 근육 손실 가속화, 대사율 감소, 당뇨병 또는 심혈관질환 위험 증가 등 다양한 부정적 결과의 원인으로 지목돼 왔다”고 설명했다.
이어 “이런 우려는 대중적 메시지와 임상 조언에도 영향을 미쳤고 때로는 반복적인 체중 감량 시도가 ‘득보다 실이 많을 수 있다’는 제안으로 이어지기도 했다”며 “이번 분석은 이런 서사에 의문을 제기한다”고 해설했다.
“유지 어려워도 감량 노력 포기 말아야”체중이 다시 늘면 혈당, 혈압, 콜레스테롤 수치 개선처럼 체중 감량으로 얻었던 여러 이점이 상당 부분 사라진다. 하지만 이전보다 더 나빠진다는 뜻이 아니라 감량 전 상태로 돌아가는 것에 가깝다고 연구진은 설명했다.
마그코스 교수는 “체중이 다시 늘면 사람들은 기준선 위험 쪽으로 되돌아가는데 그 이상으로 나빠지는 게 아니다”라며 “이점을 잃는 것과 해를 일으키는 것 사이에는 중요한 차이가 있다”고 설명했다.
연구에서 건강상 위험을 유발하는 지배적 요인은 체중 변화가 아니라 과도한 체지방량, 즉 비만 자체인 것으로 나타났다.
연구진은 대부분의 경우 체중 감량 시도로 얻는 이점이 더 크다고 평가했다. 체중이 다시 돌아오는 일이 있더라도 일정 기간이라도 체중을 줄이면 건강과 삶의 질 개선 효과를 얻을 수 있다고 강조했다.
이 발견은 비만 치료제 사용이 늘고 있는 시기에 나왔다는 점에서 의미가 있다고 DZD는 설명했다. 이들 약물은 상당한 체중 감량 효과를 내지만 치료 중단 후에는 많은 환자가 다시 체중이 늘어나는 요요를 겪는다. 이런 패턴을 그저 해롭다고 치부해서는 안 된다는 게 이번 연구의 의의다.
연구진은 과체중이나 비만을 겪는 이들이 체중 유지가 어렵다는 이유만으로 감량 노력을 포기하지 않도록 격려해야 한다고 강조했다.
이들은 “체중 감량에 도전했다가 실패하더라도 몸에 해롭지 않다”며 “진짜 해로운 것은 시도 자체를 완전히 포기하는 것”이라고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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