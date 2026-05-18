계명대 행소박물관 ‘식물과 상징–식물 길상문의 세계’ 특별전
대구 계명대학교 행소박물관은 계명대 창립 127주년을 기념해 총동창회와 공동으로 ‘식물과 상징–식물 길상문의 세계’ 특별전을 개최한다고 18일 밝혔다.
8월 31일까지 행소박물관 특별전시실 동곡실에서 열리는 특별전은 오랜 세월 인간의 삶과 함께해 온 식물을 주제로 옛사람들이 식물에 부여한 상징과 의미를 조명하는 데 초점을 맞췄다. 회화·도자기·공예품 등에 표현된 식물 길상문을 통해 자연을 가까이하며 더 나은 삶을 바랐던 인간의 보편적 염원을 살펴볼 수 있다.
전시에는 행소박물관이 소장한 식물 길상문 관련 유물 약 70여점이 소개된다. 주요 전시품은 매화가 표현된 조선 후기 꽃과 새 그림, 연꽃이 새겨진 고려시대 청자 항아리, 모란 그림, 소나무가 표현된 찬합, 대나무를 인두로 그린 꽃과 새 그림, 낭곡 최석환의 포도 그림, 참외 모양 벼루, 백수백복 그림 등이다.
김권구 행소박물관장은 “이번 특별전은 식물 문양을 통해 옛사람들이 무엇을 소중히 여기고 어떤 삶을 바랐는지 살펴보는 자리”라며 “관람객들이 전시를 통해 우리 문화 속 식물 상징의 의미를 이해하고 일상에서 마주하는 자연을 새롭게 바라보는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.
전시는 무료로 관람할 수 있으며 관람 시간은 월요일부터 토요일까지 오전 10시부터 오후 5시까지다. 공휴일에도 정상 운영한다. 문의는 행소박물관 학예연구팀으로 하면 된다.
한편 계명대 행소박물관은 2004년 성서캠퍼스로 이전한 이후 다양한 국내외 특별전을 개최하며 지역민의 문화 향유 기회를 확대해 왔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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