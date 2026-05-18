아시아 과학영재 310명 부산 집결… 한국 첫 물리올림피아드 개막
아시아 27개국 28개팀 부산 참가
학생 210명·인솔단 100명 집결
9일간 이론·실험 시험 등 진행
아시아 각국의 과학영재들이 부산에 모였다. 대한민국 최초로 열리는 ‘2026 아시아물리올림피아드(APhO 2026)’를 계기로 부산이 관광·마이스(MICE) 도시를 넘어 글로벌 과학문화도시로 보폭을 넓히고 있다.
부산시는 오는 25일까지 아시아물리올림피아드가 부산 일원에서 열린다고 18일 밝혔다. 대회는 아시아 지역 우수 과학영재들이 물리학 이론과 실험 능력을 겨루는 국제 과학대회다. 우리나라 개최는 이번이 처음이다.
이번 대회에는 아시아 27개국 28개팀에서 학생 210명과 인솔단 100명 등 총 310명이 참가한다. 개회식은 이날 오전 국립부경대학교 대연캠퍼스 대학극장에서 김경덕 부산시장 권한대행과 구혁채 과학기술정보통신부 1차관, 참가국 대표단 등이 참석한 가운데 열렸다.
참가 학생들은 고난도 이론 시험과 실험 시험을 통해 물리학적 사고력과 문제 해결 능력을 평가받는다. 단순 경쟁을 넘어 국가별 학생 간 교류와 연구 경험 공유 프로그램도 함께 진행된다.
대회는 입국부터 시험, 시상식, 문화 프로그램까지 9일 일정으로 운영된다. 참가자들은 부산 주요 관광지와 해양·과학 시설을 둘러보고 전통문화 체험에도 참여할 예정이다.
시는 이번 행사를 계기로 국제 과학 행사 유치 경쟁력을 높이고 글로벌 과학문화도시 이미지를 강화한다는 계획이다. 특히 해외 참가자들이 부산의 과학 인프라와 문화·관광 자원을 함께 경험하면서 도시브랜드 가치 제고와 지역 관광·서비스 산업 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
최근 부산은 국제행사와 연구·산업 기반을 연계한 도시 전략에 속도를 내고 있다. 세계디자인수도(WDC) 부산 유치 추진과 함께 해양·우주·과학 분야 국제 네트워크 확대에도 적극 나서고 있다.
김경덕 부산시장 권한대행은 “아시아물리올림피아드는 미래 과학기술을 이끌어갈 우수 인재들이 실력을 겨루고 교류하는 뜻깊은 국제행사”라며 “참가 학생들이 부산에서 창의성과 물리학적 사고력을 마음껏 펼치고 글로벌 과학 인재로 성장하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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