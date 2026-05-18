충남도, 공공 발주 중소 공사장 90여곳 대상 안전점검
충남도는 22일까지 중·소 규모 건설 현장 90여곳을 대상으로 합동 안전점검을 한다고 18일 밝혔다.
관계 공무원, 도 산업안전지킴이, 고용노동부 대전지방고용노동청 소속 전문가 등 120여명은 도와 시군이 발주한 120억원 미만 중·소 규모 현장에서 추락·끼임·부딪힘 등 3대 안전사고를 중심으로 점검한다.
주요 점검 사항은 안전 난간 및 추락 방호 시설 설치 여부, 개인 보호구 착용 상태, 굴착 공사 시 흙막이 지보공 설치 및 무너짐 방지 조치 여부, 굴착기 안전 조치 준수 여부 등이다.
경미한 위반 사항은 현장에서 개선하도록 조치하고, 중대 법 위반이나 반복적인 지적 사항에 대해서는 시정 조치와 함께 사후 관리를 통해 안전 관리 수준을 강화할 방침이다.
도 관계자는 “산업재해는 위험 요인을 미리 확인하고 개선하면 충분히 예방할 수 있다”며 “공공 건설 현장부터 안전수칙 준수 문화를 정착시켜 안전한 작업 환경을 조성할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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