[속보] 법원, 삼성 총파업에 제동…“평시 수준 유지해야”
법원이 삼성전자가 노조를 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용했다.
18일 법조계에 따르면 수원지방법원 민사31부(재판장 신우정) 오는 21일 예정된 총파업을 사흘 앞둔 시점에 이같이 결정했다.
이에 따라 삼성전자 초기업노조는 안전 보호시설 유지를 비롯해 필수 업무를 위한 최소한의 인력을 제외하고 파업을 진행해야 한다.
앞서 삼성전자 노조는 성과급 상한의 폐지와 영업이익의 15% 성과급을 요구하며, 이를 수용하지 않을 경우 오는 21일부터 다음 달 7일까지 총파업에 돌입하겠다고 예고했다. 지난달에는 대규모 결기 대회도 열었다.
이에 삼성전자는 지난달 16일, 반도체 생산 라인 점거 같은 노동조합의 불법 쟁의행위를 금지해달라며 법원에 가처분 신청을 냈다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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