대전빵차로 서울·부산서 꿈씨패밀리 등 대전 홍보
대전시는 지역 대표 캐릭터인 꿈씨패밀리와 지역 먹거리를 소개하기 위한 ‘대전빵차 전국투어 시즌3’를 진행한다고 18일 밝혔다.
이번 투어는 2030세대가 밀집한 전국 대학 축제 현장을 중심으로 대전의 도시브랜드 이미지를 알리고, 꿈돌이 공동브랜딩 제품 등 대전의 매력을 전국에 알리기 위해 마련됐다.
서울 투어는 5월 20∼21일 서울 이화여대 캠퍼스에서 진행된다.
시 공식 SNS 팔로우와 유튜브 구독 인증 이벤트, 꿈씨패밀리 캐릭터 퀴즈, 포토존 인증샷 이벤트 등 온·오프라인 연계 프로그램이 운영된다. 참여자에게는 꿈돌이 호두과자, 성심당 마들렌, 꿈돌이라면, 곤약쫀드기, 꿈씨패밀리 스티커 등 다양한 경품이 제공된다.
부산 투어는 5월 2728일 부산대 대동제 현장에서 진행된다. 부산 지역 대학생과 청년층을 대상으로 ‘대전빵차’를 활용한 현장 이벤트와 도시브랜드를 홍보할 계획이다.
김미경 시 홍보담당관은 “대전빵차 전국투어는 젊은 세대와 직접 소통하며 대전의 새로운 도시 이미지를 친근하게 전달하는 현장형 홍보 콘텐츠”라며 “전국에서 꿈씨패밀리와 대전의 매력을 적극 알리겠다”고 말했다.
대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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