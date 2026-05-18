[단독] “김만배·남욱 가교”…범죄수익 121억 ‘천화동인 7호’ 공소장 보니

전직 기자 배모씨, 범죄수익은닉 혐의 기소

‘재정난’ 남욱에 2억원 건네기도

서울 서초구 서울중앙지검. 권현구 기자

대장동 개발사업으로 약 121억원의 범죄수익을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 ‘천화동인 7호’ 실소유주이자 전직 기자 배모씨가 개발 사업 초기 민간업자인 김만배씨와 남욱 변호사의 가교 역할을 했던 것으로 드러났다. 검찰은 배씨가 남씨에게 ‘로비자금’ 2억원을 빌려주는 등의 공로를 인정받아 개발사업의 지분 3%를 확보했다고 공소장에 적시했다.



18일 국민일보가 국회 법제사법위원회 소속 나경원 국민의힘 의원실로부터 확보한 공소장에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 김진용)는 지난 3월 26일 배씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 불구속기소했다. 2023년부터 해당 혐의로 검찰 수사를 받아온 배씨가 재판에 넘겨진 것은 처음이다.



공소장에는 배씨가 대장동 개발사업 초기였던 2011년부터 남씨와 김씨의 ‘중간 가교’ 역할을 한 정황이 구체적으로 적시됐다. 앞서 배씨는 경제부 기자로 일하던 2008년 남씨를 인터뷰하며 친분을 쌓았고, 법조팀장이던 2009년 다른 언론사 법조팀장이던 김씨와도 친분을 쌓았던 것으로 조사됐다.



이후 대장동 개발사업에 어려움을 겪던 남씨는 2011년 10월 배씨에게 ‘인허가 문제를 해결해달라’고 부탁했고, 배씨는 ‘김만배가 수원 출신이고, 수원·성남에 인맥도 많고 정치인과도 친하다. 김만배에게 부탁을 해보자’고 조언했던 것으로 조사됐다. 검찰은 그해 12월쯤 세 사람이 서울 서초구 카페 등지에서 수차례 만남을 가지며 대장동 개발사업 관련 논의를 했다고 판단했다.



공소장에는 배씨가 남씨에게 로비자금 2억여 원을 빌려주고, 민간업자들에게 유리한 언론 보도가 이뤄지도록 주도한 정황도 담겼다. 김씨는 2012년 남씨 등에게 ‘모 국회의원 보좌관에게 2억원을 주면 민간개발을 할 수 있도록 도와줄 것이다’라고 말했는데, 당시 재정난을 겪고 있던 남씨에게 배씨가 2억원을 현금으로 빌려줬다는 것이다. 검찰은 이 돈이 남씨를 거쳐 김씨에게 전달됐다고 판단했다.







배씨가 이 같은 과정을 거쳐 민간업자들과 긴밀한 경제적 이해관계를 가지게 됐고, 로비자금을 빌려주는 등의 공로로 대장동 개발사업의 지분 3%를 확보했다는 게 검찰의 시각이다. 이후 배씨는 자신의 지분에 대해 1046만5000원을 납입하고 배당이익 121억3060여 만원을 천화동인 7호 명의 계좌로 받은 것으로 조사됐다.



이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대장동 개발사업으로 약 121억원의 범죄수익을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 ‘천화동인 7호’ 실소유주이자 전직 기자 배모씨가 개발 사업 초기 민간업자인 김만배씨와 남욱 변호사의 가교 역할을 했던 것으로 드러났다. 검찰은 배씨가 남씨에게 ‘로비자금’ 2억원을 빌려주는 등의 공로를 인정받아 개발사업의 지분 3%를 확보했다고 공소장에 적시했다.18일 국민일보가 국회 법제사법위원회 소속 나경원 국민의힘 의원실로부터 확보한 공소장에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 김진용)는 지난 3월 26일 배씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 불구속기소했다. 2023년부터 해당 혐의로 검찰 수사를 받아온 배씨가 재판에 넘겨진 것은 처음이다.공소장에는 배씨가 대장동 개발사업 초기였던 2011년부터 남씨와 김씨의 ‘중간 가교’ 역할을 한 정황이 구체적으로 적시됐다. 앞서 배씨는 경제부 기자로 일하던 2008년 남씨를 인터뷰하며 친분을 쌓았고, 법조팀장이던 2009년 다른 언론사 법조팀장이던 김씨와도 친분을 쌓았던 것으로 조사됐다.이후 대장동 개발사업에 어려움을 겪던 남씨는 2011년 10월 배씨에게 ‘인허가 문제를 해결해달라’고 부탁했고, 배씨는 ‘김만배가 수원 출신이고, 수원·성남에 인맥도 많고 정치인과도 친하다. 김만배에게 부탁을 해보자’고 조언했던 것으로 조사됐다. 검찰은 그해 12월쯤 세 사람이 서울 서초구 카페 등지에서 수차례 만남을 가지며 대장동 개발사업 관련 논의를 했다고 판단했다.공소장에는 배씨가 남씨에게 로비자금 2억여 원을 빌려주고, 민간업자들에게 유리한 언론 보도가 이뤄지도록 주도한 정황도 담겼다. 김씨는 2012년 남씨 등에게 ‘모 국회의원 보좌관에게 2억원을 주면 민간개발을 할 수 있도록 도와줄 것이다’라고 말했는데, 당시 재정난을 겪고 있던 남씨에게 배씨가 2억원을 현금으로 빌려줬다는 것이다. 검찰은 이 돈이 남씨를 거쳐 김씨에게 전달됐다고 판단했다.검찰은 또 배씨가 2014년 6월 지방선거를 앞두고 성남시장 후보자 관련 허위보도를 주도했다고 봤다. 당시 배씨 소속 언론사는 신영수 당시 새누리당(국민의힘 전신) 후보 측에 불리한 내용이 담긴 허위 보도를 한 바 있다. 검찰은 당시 남씨가 배씨에게 해당 내용을 기사화할 수 있게 부탁했고, 배씨는 별다른 검증 없이 이 내용을 동료 기자에게 전달해 보도되도록 했다고 판단했다.배씨가 이 같은 과정을 거쳐 민간업자들과 긴밀한 경제적 이해관계를 가지게 됐고, 로비자금을 빌려주는 등의 공로로 대장동 개발사업의 지분 3%를 확보했다는 게 검찰의 시각이다. 이후 배씨는 자신의 지분에 대해 1046만5000원을 납입하고 배당이익 121억3060여 만원을 천화동인 7호 명의 계좌로 받은 것으로 조사됐다.이서현 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지